Oženio se u tajnosti: Faris Pinjo objavio fotku sa svog vjenčanja

Glumac i glazbenik Faris Pinjo nedavno se po drugi put oženio, i to u tajnosti. Prošlog mjeseca uplovio je u bračnu luku s plivačicom Aminom Kajtaz, a sada je prvi put podijelio fotografiju s vjenčanja. Uz fotku, koju je podijelio u obliku Instagram Storyja, stavio je i pjesmu 'Ruke' Josipa Palamete.

Foto: Instagram

Amina je uz svoje prezime na Instagramu, nedavno dodala i suprugovo. Ona je dobro poznato ime u sportskim krugovima. Iza nje su nastupi na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru, a dolazi iz obitelji u kojoj su sport i disciplina svakodnevica. Njezin otac je bivši nogometaš Sead Kajtaz, a majka Maja također plivačica. U 2020. godini ponijela je i titulu Miss sporta Hrvatske.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Farisu je ovo drugi brak. Prije dvije godine razveo se od glumice Tare Thaller, s kojom je, kako je tad rekao, ostao u dobrim odnosima.

- Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema, oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem - ispričao je za Večernji list.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL