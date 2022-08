Ozzy Osbourne se iz Kalifornije vraća u Englesku: Ne želim umrijeti ovdje, sit sam pucnjava

"Otac heavy metala" Ozzy Osbourne najavio je da se sa suprugom Sharon vraća iz Los Angelesa u rodnu Britaniju jer je "sit" masovnih pucnjava u Sjedinjenim Državama, a i ne želi da mu posljednje počivalište bude Kalifornija.

Nekadašnji frontman heavy metal skupine Black Sabbath, danas 73-godišnji Ozzy odrastao je u Birminghamu i u intervju za Observer newspaper rekao je da ne želi biti pokopan na groblju Forest Lawn u Kaliforniji gdje počivaju brojni poznati i slavni.

Par koji je u braku od 1982., preselit će se u svoju 120 godina staru kuću Welders House u Buckinghamshireu u Engleskoj.

"Sit sam gledanja svakodnevnog ubijanja. Sam Bog zna koliko je mnogo ljudi pobijeno u školskim pucnjavama", rekao je u intervjuu.

"A da ne spominjem masovnu pucnjavu u Vegasu na koncertu. To je j.... ludilo, ne želim umrijeti u Americi. Ne želim biti pokopan u j..... Forest Lawnu. Ja sam Englez. Želim se vratiti", povjerio je.

Sharon Osbourne ustrajala je u tvrdnji da dijagnosticiranje Parkinsonove bolest nije motiv za odluku njezina supruga na povratak u Englesku.

"Ne, nije to. Jednostavno došlo je vrijeme. Amerika se drastično promijenila. To više uopće nisu Sjedinjene Američke Države. Ništa tu nije sjedinjeno. To je sada vrlo bizarno mjesto", ocijenila je.

Ozzy je bio vodeći vokal Black Sabbatha koju su osnovali 1969. gitarist Tony Iommi, basist Geezer Butler, bubnjar Bill Ward i on.

Početkom 2000-ih Ozzy je postao zvijezda tv-realityja za MTV pod naslovom "The Osbournes" u kojoj je nastupao uz suprugu i djecu.

Svoj 13. po redu solo album, "Patient Number 9" objavit će 9. rujna.

