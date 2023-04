P. Diddy ipak ne plaća Stingu 5000 dolara dnevno za pjesmu: 'Ma ja sam se samo našalio...'

Američki reper Sean 'Diddy' Combs (53) objasnio je da se samo šalio kada je rekao da plaća pjevaču Stingu (71) 5 tisuća dolara dnevno za uzorak iz njegove popularne pjesme 'Every Breath You Take'.

Reper je 1997. snimio pjesmu 'I'll Be Missing You' u kojoj je koristio dijelove pjesme 'Every Breath You Take' Stingovog bivšeg benda The Police iz 1983.

Foto: Instagram/ kolaž

Ipak, na svom je Twitter profilu Diddy ovo demantirao.

- Želim da znate da sam se šalio. Sting i ja smo prijatelji, nikada mu nisam platio ni 3 ni 5 tisuća dolara - napisao je reper.

Reper je nedavno komentirao Stingov intervju za 'The Breakfast Club' te je rekao kako glazbeniku do kraja života mora plaćati 2000 dolara. Dodao je i kako su dobri prijatelji, ali da mu ipak mora plaćati 5 tisuća dolara. 'I'll Be Missing You' je prvobitno objavljena 1997., a pjesma je bila posveta Diddyjevom pokojnom dugogodišnjem prijatelju Christopheru Wallaceu, poznatijem kao The Notorious B.I.G.

