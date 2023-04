P. Diddy mora Stingu svaki dan plaćati 5 tisuća dolara, razlog tome je hit 'I'll Be Missing You'

Američki reper P. Diddy (53) punim imenom Sean Combs mora plaćati Stingu (71) pet tisuća dolara dnevno jer je bez dopuštenja semplirao jednu od njegovih pjesama.

POGLEDAJTE VIDEO:

On je singl grupe The Police iz 1983. godine 'Every Breath You Take' u kojoj je vođa prije bio Sting, semplirao u svom hitu 'I'll Be Missing You', a nedavno je na Twitteru otkrio da mora svaki dan plaćati pozamašne honorare slavnom pjevaču.

Diddy je nedavno komentirao Stingov intervju za The Breakfast Club, koji je počeo kružiti internetom. U snimci radijski voditelj upitao je Stinga je li istina da mu Diddy mora plaćati 2 000 dolara jer nije tražio dopuštenje za sempliranje, a Sting je odgovorio:

- Da, do kraja života.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Zatim je dodao da su on i Diddy dobri prijatelji, na što je reper odgovorio objavom na društvenim mrežama u kojoj je poručio da mu ipak treba plaćati pet tisuća.

- Ljubav prema mom bratu Stingu - dodao je.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

'I'll Be Missing You' je prvobitno objavljena 1997., a pjesma je bila posveta Diddyjevom pokojnom dugogodišnjem prijatelju Christopheru Wallaceu, poznatijem kao The Notorious B.I.G.

U intervjuu za Hip-Hop Evolution Diddy je opisao kako mu je pjesma pala na pamet dok je razmišljao o odustajanju od glazbene karijere nakon smrti prijatelja.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Prisjetio se kako je u to vrijeme izgubio 10 kilograma i kako je tijekom svoje depresivne faze naišao na pjesmu The Policea.

Foto:

- Onda sam čuo 'Every Breath You Take' od The Policea. To sam shvatio kao znak. Ponekad vam treba samo malo svjetla da biste se mogli izraziti - jednom je prilikom poručio Diddy.

Najčitaniji članci