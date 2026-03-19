Pa kako će to ispasti? Danas u Večeri za 5 kuha Marin: 'Ja ne znam kuhati, čak ni ispeći jaje!'

Četvrti dan ovotjedne 'Večere za 5' za veselu slavonsku ekipu kuhat će Marin Franov, samoprozvani 'najpoznatiji nepoznati fotograf'. Veseli i šaljivi 46-godišnjak fotografijom se bavi već sedamnaest godina, a uz to piše i poeziju.

„Meni je on simpatičan, otkačen. Volim da su ljudi malo drugačiji“, komentirat će Mladen, a Marjan dodati: „Mislim da se Marina neki ljudi plaše, nisu svjesni njegovog humora.“

Marin će se potruditi pripremiti gostima zabavnu večeru, a oni to i očekuju: „Danas očekujem neku ludnicu totalnu, totalno drugačije od svih“, komentirat će Mladen, a Željka reći: „Marinu zasigurno nije stalo da se pokaže kao najbolji, ovo je za njega show, on je ovdje da se zabavi i njemu ništa ne znači da bude najbolji od nas.“

Današnji domaćin priznaje kako u kuhinji nije vješt i kako jede isključivo gotovu pripremljenu hranu: „Ja zaista ne znam kuhati. Nisam nikad naučio, čak ne znam ni jaje ispeći.“

Svojim gostima pripremio je jela pod zanimljivim nazivima - predjelo je nazvao 'Oprostite što mi smeta ali upali ste mi u oko', glavno jelo 'Skuše na lešo' te desert 'Slobodan pad u ropstvo generalna proba'.

