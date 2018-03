'Pajtonovac' dolazi u Zagreb: Dođite me vidjeti posljednji put

Naziv turneje Johna Cleese (78) kojom obilazi svijet zove se 'Last Time To See Me Before I Die' ('Prilika da me vidite posljednji put prije no što umrem'). U zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski nastupit će 15. lipnja.

Cleese u svojoj 'posljednjoj' predstavi vodi publiku kroz miks njegovih klasika i novijih djela. Ulaznice se kreću u rangu od 350 do 500 kuna, no još nema informacija o početku njihove prodaje i prodajnim mjestima.

Foto: Profimedia

Na promotivnim plakatima, uz Cleesa stoji nadgrobni spomenik na kojem piše 'John Cleese, 1939 - 201?'.

Nagrađivani britanski komičar, glumac i scenarist John Cleese najpoznatiji je kao član skupine komičara koji su pod imenom Monty Python snimili serijal skečeva od 1969. do 1974., kao i filmove 'Smisao života Montyja Pythona', 'Brianov život' i 'Monty Python i Sveti gral'. Cleese je seriju napustio nakon tri sezone, pa je tri godine radio kao rektor na fakultetu St Andrews.

via GIPHY

Sa prvom je suprugom, Connie Booth, napisao i glumio u seriji 'Fawlty Towers' za koju je nagrađen s BAFTA-om. Također je pisao scenarije za filmove 'Riba zvana Wanda' i 'Prave zvijeri'.

Britanac je prošle godine na 23. Sarajevo Film Festivalu primio Počasno Srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti.

- Malo sam i posramljen što sam u društvu a De Nirom, Scorsesejem i Frearsom, ali ova nagrada mi je draga jer je prihvaćam više kao komičar, a ne kao glumac. Nikada više nismo trebali komičare nego danas - tada je rekao Cleese.