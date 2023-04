Pakleni život: Govorili su joj da je najljepša, a muža je morala gledati s bliskom prijateljicom

Agnetha Fältskog iz grupe ABBA imala je ljepotu, novac i svjetsku slavu, ali ne i sreće u ljubavi. Riječ je i o bivšoj supruzi jednog od osnivača legendarnog benda, Björna Kristiana Ulvaeusa, koji se zbog demencije danas ne sjeća da je nastupao. No ni Agnethu život nije mazio, a prvi udarac zadao joj je upravo Björn s kojim je bila u braku osam godina, od 1971. do 1979. godine i s kojim ima dvoje djece.

Foto: Profimedia

Osim što je ostala bez supruga i oca svoje djece, Agnetha je tada ostala i bez bliske prijateljice Lene Källersjö, 30-godišnje razvedenice s kojom se Björn vjenčao svega godinu dana nakon vlastitog razvoda. Da stvar bude gora, tada je nastala pjesma 'The Winner Takes It All' koju joj je posvetio bivši suprug kako bi i ostatku svijeta otkrio da je više ne voli. Naime, pjesma govori o ljubavnom razlazu u kojem jedna strana očajnički želi zadržati vezu, no druga je odlučila krenuti dalje.

- Bili smo potpuno nekompatibilni. To nije slučaj s Lenom, nas dvoje si posve odgovaramo. Oboje smo presretni jedno s drugim - rekao je jednom prilikom Björn tijekom turneje dodavši kako mu je tek ona donijela mir i zadovoljstvo u život.

Na spomenutu turneju poveo je i Lenu koja je s njima odsjedala u hotelu, a Agnetha je na sve moguće načine pokušavala sakriti suze i tugu. Odbijala je tada razgovarati o razvodu, a crvenilo oko očiju skrivala je ispod tamnih sunčanih naočala, što su primijetili ostali gosti hotela.

Foto: Profimedia

Iako je bivši par neko vrijeme glumio da je sve u redu i da su prijatelji, 'idila' nije dugo potrajala. Agnetha je završila na liječenju i antidepresivima, nakon čega se posve povukla iz javnosti do te mjere da gotovo nitko nije znao gdje je čak 15 godina.

Život je nastavila na izoliranom imanju u Ekeröu, posvećena djeci, konjima, astrologiji i jogi, no nije pronašla sreću u ljubavi.

Foto: YouTube/Screenshot

2022. godine karma je zakucala i na Björnova vrata, jer je tada potvrdio da se razvodi od Lene nakon više od 40 godina braka.

- Nakon puno prekrasnih i sadržajnih godina odlučili smo krenuti odvojenim putevima - poručio je kratko, no naglasio je kako će ostati bliski prijatelji koji će zajedno slaviti sve obiteljske proslave kao dosad.

