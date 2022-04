Pala prva pusa u 'Savršenom', kritizirali kandidate u 'Večeri', a Balthazara utjelovio Senna M

Ma trebao si izbaciti Oliveru, komentirali su pratitelji showa 'Gospodin Savršeni' na društvenim mrežama. Za naklonost profesora iz Splita, Tonija Šćulca, bori se desetak djevojaka, a on im svakog tjedna daruje ruže koje im garantiraju ostanak u natjecanju. Ružu prošlog tjedna nije dobila Tamara pa je napustila show. Dugoiščekivani poljubac napokon se dogodio i to s Amrom, zbog čega su joj cure zagorčale život u vili. Pogotovo jer je prva pusa pala baš na Oliverin rođendan.

- Ne žalim, meni je bilo super. To što se dogodilo na tvoj rođendan je puka slučajnost. Mislim da ja tebi ne značim toliko u životu da bi tebi to moglo zasmetati - pravdala se Amra nakon što ju je Olivera pred curama napala. Nije marila za njezine riječi jer se, kako je rekla, sa spoja vratila sretna. 'Reći da je njezin rođendan pao u drugi plan radi mog poljupca, to je igra ega. Nijednoj djevojci nisam prišla i rekla da se jeftino prodala', istaknula je Amra.

Po prvi put smo saznali i neke detalje te tajne iza kulisa spomenutog showa. Natjecateljice su se okupile u emisiji 'A sad djevojke...' i s Antonijom Blaće komentirale neke od najvećih svađa u kući. U prvim danima showa 'Gospodin Savršeni' sukobile su se Olivera i Tamara te je njihova svađa bila glavna tema sljedećeg jutra. Tamara je nakon toga objasnila njezin komentar 'seljanka' koji je uputila Oliveri.

- Mi cure smo imale slobodan dan i ja sam morala nešto biti na mobitelu radi posla i faksa. Pri tom sam po kući šetala iz prostorije u prostoriju i Olivera me uporno pratila - ispričala je. Došlo je do podijeljenih mišljenja 'je li Olivera zapravo prijetila Tamari'. Dok je Matea navela da smatra da to nije bila prijetnja, Bruna je rekla da itekako jest.

- Cijelo vrijeme me pratila i kenjala za mnom. Pa sam rekla 'hajde, skini mi se'. Nakon toga mi se ona unijela u facu i prepriječila mi put. Zbog toga sam joj rekla da je seljanka i makla se iz prostorije - pojasnila je Tamara.

U prošlotjednoj 'Večeri za 5 na selu' pobijedila je natjecateljica Marija, što se gledateljima popularnog showa nikako nije svidjelo. Kako kažu, jedino su gospođa Ana i Darinka zaslužile sve pohvale.

- Kako neće pobijediti kad svima daje male ocijene - zaključila je ogorčena gledateljica. Profesorica Darinka ukrala je njihova srca jednostavnošću i iskrenošću, pa su ju prozvali pobjednicom u komentarima na društvenim mrežama.

'Zvijezde pjevaju' u subotu nismo gledali jer je odgođena emisija zbog bolesti.

- Zbog bolesti, ove smo subote, 2. travnja, prisiljeni otkazati novo izdanje showa Zvijezde pjevaju te ga odgoditi za tjedan dana. Tako će treća epizoda u kojoj će se sedam parova natjecati u izvedbama pop i rock pjesama emitirati 9. travnja u 20:10 na Prvom - objavili su s HRT-a na službenoj Facebook stranici emisije.

Ista stvar se tjedan ranije dogodila i s emisijom 'Ples sa zvijezdama'. Emisije idu uživo, a neki kandidati bili su pozitivni na koronu pa su odgodili emitiranje. Ipak, 3. travnja emitiranje je nastavljeno.

Jedanaest parova pripremilo je nove plesne točke pa su gledatelji vidjeli brojni plesni stilovi te raskošne koreografije u live emisiji posvećenoj filmskoj umjetnosti. Matija i Helena napustili su show, a ostali su Asim i Nika.

- Ja bih volio da hrvatska javnost upamti jedno ime. A to je Mateo Cvenić - našalio se Matija, citirajući Vlatku Pokos pa nastavio:

- Najveću podršku sam imao od Helene, ona me naučila sve.

Više o 'Plesu sa zvijezdama' pročitajte

Novo natjecanje za plemenski imunitet u 'Survivoru' dokazalo je da ništa nije nemoguće kada kandidati daju sve od sebe, pa čak ni izjednačiti naizgled nemogući rezultat! Pozitivna energija i želja za pobjedom su ovoga tjedna pratile plavi tim i probudili su se u trenutku kada je izgledalo kao da je sve izgubljeno pa su plavi s nekoliko uzastopnih bodova preokrenuli tijek izazova.Kraj trećeg tjedna u 'Survivoru' obilježilo je nekoliko dramatičnih događaja koji su uslijedili nakon najnapetijeg izazova za plemenski imunitet koji smo dosad imali prilike vidjeti. U posljednjoj rundi snage su odmjerili Nika i Goran iz plavog tima protiv Maše i Stefana iz crvenog, a nakon duge i borbene igre odlučujući poen u korist plavih donio je Goran. Plavi tim učinio je ono što bi malo kome pošlo za rukom, pa je nakon iscrpnog natjecanja uslijedilo veliko slavlje zbog osvajanja drugog ovotjednog plemenskog imuniteta.

U crvenom timu, duelisticama Ivoni i Jovani nije toliko teško palo to što su od svojih suigrača dobile najviše glasova, koliko činjenica da će se nakon duela morati razdvojiti jer su postale vrlo bliske prijateljice. Dvoboj između Ivone i Jovane sastojao se od naizgled jednostavnog zadatka balansiranja loptice, a već na samom početku s uspostavljanjem ravnoteže se mučila Ivona. Iako je u nekoliko navrata uspjela smiriti ruku, Ivonin život na otok ugašen je onog trena kada se loptica otkotrljala s drvene podloge na kojoj ju je držala.

Prvih šest izvođača od ukupno 12 pokazalo je svoje vokalne sposobnosti i kreativne imidže u showu 'Masked Singer'. Mogli smo gledati vatrene nastupe Balthazara, Slatkača, Licitarskog Srca, Torpeda, Meduze te Tintilinića. O tome tko je bio bolji, a tko lošiji, odlučivala je publika, ali i detektivi u sastavu Ide Prester, Antonije Mandić, Enisa Bešlagića te Borka Perića. Iz showa je ispao Balthazar. Pravila showa su da onaj koji napušta show, mora pokazati masku. Tako su gledatelji, publika u studiju i detektivi saznali da je ispod maske bio Senna M.

