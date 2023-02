Pamela Anderson doputovat će u Hrvatsku zbog prijatelja?

Pamela Anderson (55) objavila je memoare i dokumentarni film na Netflixu u kojima je otkrila šokantne detalje iz privatnog života i iznenadila brojne obožavatelje. Zvijezda serije 'Baywatch' u slobodno vrijeme bavi se aktivizmom, što mnogi nisu znali, a to ju je spojio s hrvatskim filozofom Srećkom Horvatom, zbog kojeg bi mogla posjetiti Hrvatsku, kako piše Gloria.

Filozof Srećko i Pamela upoznali su se prije nekoliko godina, a glumica je u memoarima opisala kako su se upoznali.

- Bilo je to divlje vrijeme u Europi, prije pandemije, prije rata u Ukrajini. Prije nego što je postalo popularno biti 'zelen', voziti električni automobil. Putovala sam europskim kontinentom, od Graza i Berlina do Kopenhagena i Bruxellesa, zalažući se za Green New Deal. Ideja je bila ispred svog vremena. Susrela sam se s prijateljem i filozofom Srećkom Horvatom - piše u knjizi.

Anderson je dalje u knjizi opisala i njihov odnos.

- Zajedno smo vjerovali da pomažemo političarima i javnosti da doznaju kako se suočiti s klimatskom krizom, zašto su ključni izgradnja obnovljivih izvora energije i ulaganje u javnu infrastrukturu. Kako izgraditi budućnost vrijednu življenja. Bilo je to vrijeme kada se sve činilo mogućim. Postoji snaga u kolektivnim pokretima, kada se zajedno borimo s pažnjom i ljubavlju - objasnila je.

Holivudska zvijezda se već dugi niz godina bori za prava životinja. Također, želi osvijestiti pitanja vezana uz klimatske promjene i zeleniji svijet.

Javno je iskazala podršku Julianu Assangeu, osnivaču WikiLeaksa, koji se bori protiv izručenja iz Britanije u SAD. Upravo to, spojilo ju je s filozofom Srećkom iz Hrvatske.

Osim što su prijatelji, glumicu je nedavno privukao jedan projekt filozofa pa ju je on neformalno pozvao da dođe posjetiti Hrvatsku.

