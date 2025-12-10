Pamela Anderson iznenadila je fanove novim izgledom, ali nije se svima svidio! 'Nije to dobro'

Pamela Anderson ponovno je privukla pažnju javnosti. No, ovoga puta ne zbog uloge ili skandala, nego zbog drastične promjene izgleda. Zvijezda, koja je godinama bila poznata po svojoj prepoznatljivoj plavoj kosi, sada se pojavila s crvenkastim kovrčama u kratkom bobu. U razgovoru za People magazin, Anderson je otkrila da se od 2023. godine rijetko šminka u javnosti. Iako se ne protivi make-upu priznala je da ga je u prošlosti koristila kao zaštitu, a danas prihvaća prirodan izgled, što joj je donijelo osjećaj nove slobode.

- Ne razmišljam o tome kako izgledam. Stvaram lik i nekako sam u tranziciji. Ponekad se uhvatim u ogledalu i kažem: ‘Oh! Bože, tko je ovo?‘ - započela je Pamela.

- Ali zar to nije toliko zabavno? Jednostavno je sjajno. Imam osjećaj da sam nekako dešifrirala kod. Izgledam kao moje fotografije na Instagramu - dodala je Anderson.

Rekla je i da danas pronalazi ljepotu u 'zanimljivim i starijim licima'. Ipak, njezino novo izdanje izazvalo je različite reakcije. Dok su neki obožavatelji kritizirali frizuru ili nedostatak šminke, drugi su je pohvalili zbog hrabrosti da pokaže prirodnu ljepotu.

'Obožavam ovo! Toliko sam ponosan na tebe. Ovo je bila nevjerojatna godina','Volimo te, Pam! Ti si novi korak prema uspjehu za žene i slavne osobe, da budu ono što jesu', 'Hvala ti, Pam, što si svijetu pokazala ono što smo oduvijek znali - da su žene predivne u svim godinama', pisali su jedni.

'Sviđa mi se ovo! Ali ova frizura nije dobra', 'Mislim, malo šminke ne bi naškodilo', 'Fan sam prirodnog izgleda, ali, oprosti, treba ti novi frizer', dodali su drugi.

Osim što je promijenila izgled, Pamela je aktivan i na filmskom platnu. Prošle godine oduševila je u filmu 'The Last Showgirl', a nedavno se pojavila i u novoj verziji 'The Naked Gun uz Liama Neesona'. Trenutačno snima i film 'Love Is Not the Answer', u režiji Michaela Cerea, pokazujući da joj je karijera i dalje u fokusu.