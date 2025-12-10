Obavijesti

PRIZNALA SVE

Pamela Anderson otkrila pravu istinu o Neesonu: 'Nije bila igra, imali smo stvarne osjećaje!'

Pamela Anderson otkrila pravu istinu o Neesonu: 'Nije bila igra, imali smo stvarne osjećaje!'
Foto: Isabel Infantes

Pamela Anderson otkrila je da je s Liamom Neesonom kratko bila u romantičnoj vezi nakon snimanja filma te poručila da su njihovi osjećaji bili stvarni, unatoč glasinama o marketinškom triku

Pamela Anderson napokon je razbila mjesecima stare glasine i otkrila istinu o odnosu s Liamom Neesonom. Nakon što su se u srpnju pojavili zajedno na premijeri filma Goli pištolj, krenula su nagađanja da je među njima nešto više, a neki su tvrdili da je sve samo marketinški trik. Pamela, međutim, tvrdi - ništa nije bilo izmišljeno.

UK premiere of "The Naked Gun" at the Cineworld Leicester Square, in London
Foto: Isabel Infantes

U razgovoru za People, 58-godišnja glumica potvrdila je da je s Neesonom doista bila kratko u romantičnoj vezi.

- Ako baš morate znati, Liam i ja smo bili romantično povezani neko vrijeme, ali tek nakon što smo završili snimanje - priznala je.

Otkrila je da su proveli 'intiman tjedan' u njegovoj kući u New Yorku, gdje je imala svoju vlastitu sobu, a da ne bi bilo skandala, naglasila je i da su ondje bili i njihovi asistenti, pa čak i članovi obitelji.

Nakon tog kratkog zajedničkog razdoblja razdvojile su ih poslovne obaveze.

- Krenuli smo svatko svojim putem kako bismo radili na drugim filmovima - kazala je.

Foto: Netflix/Imdb/Promo

Ponovno su se vidjeli na premijeri, gdje su, kako kaže, uživali kao stari prijatelji. Glasine o marketinškom triku samo su je zabavljale.

- Ljudi su mislili: ‘To je sve zbog promocije.A ja sam si mislila: Promocija? Ovo je stvarno. Imamo stvarne osjećaje. - objasnila je.

Unatoč emocijama, Pamela danas smatra da je njihova veza ipak bolja kao prijateljstvo.

- Obožavam Liama, ali iskreno, bolji smo prijatelji - priznala je.

Posljednji put vidjeli su se u kolovozu, kada ju je Neeson došao podržati na njezinoj predstavi u Williamstownu.

53rd Golden Camera Awards Ceremony
53rd Golden Camera Awards Ceremony | Foto: Christian Charisius/DPA/PIXSELL

- On je veliki podržavatelj mog novog smjera u karijeri i uvijek mi govori da je ponosan na mene. Sigurna sam da ćemo uvijek biti dio života jedno drugoga - zaključila je Anderson.

