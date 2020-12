Projekt\u00a0nosi naziv 'I turn boobs into trees and whales and oceans', a izlo\u017eba je otvorena isklju\u010divo za individualne posjete. Naziv izlo\u017ebe inspiriran je Pamelinom \u010duvenom re\u010denicom od prije 25 godina, kada je organizaciji PETA poru\u010dila:

- Zaista bih voljela skrenuti pa\u017enju na bitnije stvari od mojih grudi i mojih de\u010dkiju. Mo\u017eemo li se udru\u017eiti? Bila sam ljubitelj \u017eivotinja i \u010dlan PETE od kad sam dijete, slala sam sitan novac kao prilog. Oduvijek sam \u017eeljela biti vi\u0161e uklju\u010dena. Molim vas, iskoristite me - rekla je svojedobno Anderson.\u00a0

Autorice izlo\u017ebe inspirirane su njezinim tada\u0161njim govorom. Uvjeti si bili da njezine fotografije, pri\u010de, silikoni, kosa, tetova\u017ee i ljubavnici kolaju internetom i tiskanim medijima, a ona ima priliku govoriti o onome do \u010dega joj je stalo.