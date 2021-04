Glazbeno pitanje u večerašnjem je "Milijunašu" zadalo muke dvojici natjecatelja. Marko Glibušić iz Ivankova ponudio je netočan odgovor na onomu za 64.000 kuna vezanom za ime člana u Zagrebu osnovane kultne grupe i njihova koncerta s početka 80-ih. Na pitanju za 4000 kuna, koje se odnosilo na svjetski dance hit iz 1993. godine, Mariju Marušiću iz Zagreba pomogao je pak džoker "pola-pola".

Ovotjedni popularni game-show otvorio je Marko Glibušić 7. pitanjem za 4000 kuna. Na raspolaganju je imao sve džokere, a prvoga je iskoristio na pitanju za 8000 kuna. Džoker "zovi" istaknuo je 31-godišnjem zaštitaru kako misli da je Marconi u svom dnevniku 12. 12. 1901. zabilježio signale u 12.30, 1.10 i 2.20 sati. No ne s apsolutnom sigurnošću. U ponudi odgovora nalazili su se i Maxwell, Mercalli te Mohorovičić. Isprva je i sam natjecatelj pomislio na Marconija pa je njegovo prezime ponudio kao konačan odgovor krenuvši na osvajanje dvostruko viša iznosa.

Je li disk, kladivo, koplje ili kugla atletski rekvizit samo jednom bačen do 86,74 metara, trebao je odgovoriti na sljedeće pitanje pritom zatraživši i džokera "pola-pola". Nakon što su njegovom upotrebom u suženu izboru ostali kladivo i koplje, Marko se odlučio za kladivo i zaradio 16.000 kuna.

Za prelazak drugoga praga bila mu je potrebna pomoć znalaca. Naime, nije znao jesu li žišci, kukci čije ličinke uzrokuju velike štete u poljoprivredi, poznati i po nazivu špine, pipe, pumpe ili šipke. Pomogao mu je Bruno naglasivši kako je riječ o pipama.

Nakon kukaca kornjaša na red je došlo i glazbeno pitanje za 64.000 kuna. Koncertni album koje grupe počinje uzvicima publike: "Mišo, Mišo, Mišo...!", glasilo je ono, a između Boe, Filma, Haustora i Azre, Marko je odabrao Bou. Game-show napustio je sa 32.000 kuna jer riječ je o koncertnu albumu Azre, "Ravno do dna", snimljenom 1981. godine u legendarnom zagrebačkom klubu Kulušić, kada je publika uzvikivala ime basista benda, Miše Hrnjaka.

Mario Marušić, prvi večerašnji natjecatelj koji je igrom "Najbrži prst" dobio priliku sjesti u vrući stolac, upotrijebio je džokera već na pitanju za 500 kuna. Osim eliminirana Jakuševca, programer sa zagrebačkom adresom nije imao pojma je li Karepovac, Piškornica ili Kaštijun Splićanima trn u oku ili, preciznije, u nosu. Stoga je upitao znalce, a da splitsko odlagalište komunalnog otpada nosi naziv Karepovac rekao mu je Ivan.

I Mario je potom zapeo na glazbenom pitanju te zatražio džokera "pola-pola" ne bi li ponudio točno ime sastava najpoznatijeg po hitu "The Rhythm of the Night" iz '93. godine. Nakon što su ostalu SARS i Corona (a otpali Anthrax i The Cure, koji je i sam isključio), Mario se opredijelio za Coronu. Odgovor mu je donio 4000 kuna.

Posljednjega džokera, "zovi", na prelasku drugoga praga upitao je nema li očnjake dikobraz, karakal, margaj ili rakun. Džoker nije znao priznavši usto i da mu je (kao i natjecatelju) margaj nepoznata vrsta životinje. Mario je potom odlučio kviz napustiti s iznosom od 16.000 kuna. No da je ostao u igru, za konačan bi odgovor, ustvrdio je naposljetku, odabrao dikobraza. I bio bi u pravu.

Posljednja ovotjedna natjecateljica Mila Bečka odgovorila je na sedam pitanja. Trenutačno ima 4000 kuna te sve džokere na raspolaganju, a u njenu daljnjem pohodu očekujemo je idućega četvrtka.