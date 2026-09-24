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'ALIVE FOREVER'

Paola Valić Bekić ima novi singl

Piše 24sata,
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Paola Valić Bekić ima novi singl
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Foto: Joachim Engelstad i Jelena Marković Ćoso
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Pjesma 'Alive Forever' Paole Valić Bekić govori o vječnom životu i onome što ostaje nakon nas

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Što ostaje kada nekoga više nema? Možda upravo ono što je ostavio u nama, ljubav, sjećanja i osjećaj da određeni ljudi nikada u potpunosti ne odlaze. Upravo tom mišlju vodi se „Alive Forever“, novi singl glazbenice, autorice i izvođačice Paole Valić Bekić umjetničkog imena Paola V., koji donosi priču o životu, prolaznosti i onome što može nadživjeti vrijeme.

Nakon prvog singla „Trauma“, Paola V. predstavlja drugu pjesmu s nadolazećeg albuma, gdje „Alive Forever“ otvara prostor između onoga što možemo vidjeti i onoga u što vjerujemo. Može se doživjeti kao pjesma o Bogu, vjeri i svjetlu nakon tame, kao priča o suočavanju s vlastitim strahovima i njihovom nadilaženju, ali i kao posveta osobi koju smo izgubili. Upravo zato njezina poruka nije zatvorena u jedno značenje, već se mijenja ovisno o onome tko je sluša.

POSLUŠAJTE PJESMU I POGLEDAJTE SPOT:

Posebnost pjesme krije se i u njezinu zvuku. Svi instrumenti snimljeni su uživo, bez pretjeranog digitalnog uljepšavanja, kako bi ostali sačuvani dah, dinamika i prirodna emocija izvedbe. Glazbu potpisuju Paola V. i Toni Grbešić, dok je tekst napisala Paola.

Takav pristup glazbi prirodan je nastavak Paolina rada. Posljednjih šest godina živi i stvara u Oslu, gdje je kroz vlastiti brend Velvet Voice povezala autorsku glazbu, live nastupe, akustične večeri i različite glazbeno-zabavne programe. Upravo je živa izvedba jedan od temelja njezina umjetničkog identiteta. Glazba za nju nije samo snimka, već trenutak koji se događa između izvođača, prostora i publike.

Foto: Joachim Engelstad i Jelena Marković Ćoso

Norveška je pritom postala važan dio njezina stvaralaštva. Tišina, prostranstvo i sirova ljepota tamošnje prirode oblikovali su i vizualni identitet „Alive Forever“. Tako je spot sniman u norveškim pejzažima, gdje se uz Paolu pojavljuju i konji kao simboli slobode, snage i povezanosti. Priroda u ovom slučaju nije samo scenografija, već dio atmosfere pjesme.

U spoju živog zvuka, snažne emocije i norveškog krajolika nastala je pjesma koja ne pokušava dati konačne odgovore. „Alive Forever“ jednostavno podsjeća na ono što ponekad zaboravimo – da nečiji život može završiti, ali trag koji ostavi iza sebe ne mora jer kako govori i Paola „Neke ljubavi ne završavaju smrću. Samo mijenjaju oblik.“ Pjesma je od danas dostupna na svim streaming platformama.

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