Voditeljica Paola Valić Bekić već šest mjeseci redovito brine o lisicama. Kad ih je prvi put vidjela, bila je isprepadana jer se s tim životinjama nikad prije nije susretala. Počastila je lisicu hranom za mačke. Tek što je uspjela pojesti, Paolina mačka ju je otjerala sa svog teritorija. S obzirom na to da se ponovno vraćala, voditeljica je s njom izgradila dobar odnos i postali su frendovi.

POGLEDAJTE VIDEO: Paola hranila lisice

- Prvi puta mi se ukazala jedna velika lisica prošle godine u kolovozu. Bila sam poprilično izbezumljena jer nisam nikada imala takvo iskustvo s divljom životinjom. Počastila se mačkinom hranom i zbrisala, odnosno, da budemo precizni, mačka ju je otjerala. Na početku mi ništa nije bilo jasno jer, nažalost, odrastamo s predrasudama i stereotipima koji smo usvojili kao djeca: 'Lisice su bijesne'. Mnogo sam naučila od tog dana o lisicama; pa i koji su relevantni znaci bjesnoće. Bijesna lisica ne traži hranu, ima rijetku dlaku i pušta pjenu na usta, a rep joj je tanak - ispričala nam je Paola koja ih je nazvala Minnie Li i Master Li, s obzirom na njihovu veličinu. Odmah su, kaže, kliknuli.

- Osjećala sam da im mogu prići i da će ovo biti početak jednog predivnog prijateljstva između divlje životinje i moje malenkosti. To hranjenje već sad traje šest mjeseci. Mi smo pravi frendovi. Pogotovo kad sam neki dan konačno sto posto raskrinkala da se radi o dvije različite lisice. Dolazile su u smjenama, svaki dan druga, a meni se činilo da se radi o dvije različite. Uočila sam razliku u izgledu, no nikad nisu došle zajedno - sve do neki dan. Odmah mi je laknulo jer sam shvatila da nisam prolupala i da su zaista dvije životinje u pitanju. Master Li je crveniji, veći i ima okruglu glavu; dok je Minnie Li manji, siviji, špičastiji i manje se boji od Mastera. On je čak jednom i ušao u stan. Nakratko, ali se ohrabrio - otkrila nam je voditeljica.

Dodala je da njezina mačka Maca Faca poludi kada vidi lisice ispred kuće. 'Pretvori' se u psa i čeka ih u zasjedi. Ovo je jedno od njezinih najljepših iskustava u životu.

- Životinje su toliko predivna bića, samo smo mi ljudi problematični i bijesni. Prijatelji su mi vjerovali, ali nisu nikako mogli doći k sebi da mi divlja životinja jede iz ruke - našalila se pa dodala:

- Eto, imam posebne moći i frekvencije kojima vibriram - možda sam u prošlom životu bila šaptač lisicama, a možda nije kasno da postanem i u ovom - našalila se.