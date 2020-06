Paradžiković se vratila u stan: 'Nemam ni kvake ni tople vode'

<p>Voditeljica emisije 'Provjereno' <strong>Ivana Paradžiković </strong>(39) krajem prošle godine krenula je s preuređivanjem stana, no zbog pandemije i potresa koji je krajem ožujka pogodio zagrebačko područje, renovacija se malo odužila. Tek sada, nakon sedam mjeseci, Ivana se vratila u svoj dom.</p><p>- Evo me doma. Nemam ni kvake ni tople vode ni... Ma, nebitno. Nakon sedam mjeseci agonije adaptacije, zadnjih mjesec dana života u gepeku i na tri adrese... Mi smo napokon doma. Mislim da je vrijeme da pustim korijenje - napisala je Ivana na društvenim mrežama. </p><p>Ivana je za <a href="https://www.vecernji.hr/showbiz/ivana-paradzikovic-evo-me-doma-nemam-ni-kvake-ni-tople-vode-1411716" target="_blank">Večernji list</a> već ranije progovorila o stanu kojeg uređuje.</p><p>- Nažalost, situacija se jako zakomplicirala, tako da još uvijek iščekujem preseljenje... Oduvijek sam maštala o građanskom stanu u centru, visoki stropovi, dvokrilna vrata... Iako su mi svi govorili da je bolja novogradnja, nisam ih slušala, kao uostalom što to ne činim gotovo nikad u životu, slijedila sam svoj osjećaj. Ono nedjeljno jutro kada je Zagreb pogodio potres sve do poslijepodneva nisam uopće zvala susjede da čujem u kakvom je stanju zgrada. No imala sam sreće. Više-manje prošlo je sve dobro - rekla je tada. </p><p>Voditeljica se rodila u Sremskoj Mitrovici odrasla je u Vojvodini, a za vrijeme rata je s obitelji protjerana pa je otišla u Njemačku. S devet godina već je izbrojala 17 selidbi koje je doživjela. U Zagreb se doselila zbog studija novinarstva.</p><p>- Moja je obitelj jedva izvukla živu glavu, protjerani smo iz svog doma, ostali bez svega. U tuđoj su zemlji mama i tata samo htjeli raditi, zaraditi, ispočetka izgraditi neki novi svijet za nas tri sestre. Ali nismo tamo nikada pripadali jer nam nisu dali da pripadamo - rekla je jednom prilikom Ivana.</p>