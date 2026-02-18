Paris Hilton ponovno rekla 'da': Suprug je iznenadio prosidbom na petu godišnjicu braka

Svjetska medijska ikona i poduzetnica Paris Hilton podijelila je s pratiteljima na Instagramu jedan od najromantičnijih trenutaka svog života. Na petu godišnjicu braka sa suprugom Carterom Reumom, par je obnovio zavjete na egzotičnoj lokaciji, a Reum je svoju suprugu iznenadio ponovnom prosidbom, ovaj put uz najslađe svjedoke – njihovo dvoje djece.

Na idiličnoj pješčanoj plaži otočja Turks i Caicos, okruženi bijelim cvijećem i svijećama, Carter Reum je još jednom kleknuo pred Paris i postavio pitanje. Fotografije i videozapisi prikazuju cijelu obitelj odjevenu u bijelo, dok se u pozadini vidi zalazak sunca i tirkizno more. Posebnu čar trenutku dalo je i njihove djece, trogodišnjeg sina Phoenixa i dvogodišnje kćeri London, koji su promatrali svoje roditelje.

Foto: Paris Hilton/Instagram

U emotivnoj objavi, Paris je podijelila svoja razmišljanja o ovom posebnom danu, koji se dogodio na Valentinovo, samo nekoliko dana prije njezinog 45. rođendana.

"Pet godina kasnije… i dalje mi srce preskače zbog njega. Na Valentinovo, u tirkiznim vodama Turks i Caicosa, samo nekoliko dana prije mog rođendana, moja vječna ljubav ponovno me zaprosila, a ja sam ponovno rekla DA. Ali ovaj put, nismo bili samo muž i žena. Bili smo mama i tata. Phoenix i London gledali su ljubav koja ih je stvorila. Obnavljanje naših zavjeta nije samo proslava pet prekrasnih godina, već i pokazivanje našoj djeci da ljubav raste, produbljuje se i bira jedno drugo uvijek iznova", napisala je Paris.

Njezini pratitelji reagirali su s oduševljenjem na romantičnu objavu. Komentari poput "Hvala ti Paris, na nadi" i "Ovo je prava bajka!" preplavili su objavu, dok su joj mnogi čestitali godišnjicu i rođendan.