Parni valjak bez Akija: Traže nekog tko ga može zamijeniti

Aki do daljnjega neće nastupati. To je samo zbog opreza, dobro je, oporavlja se, ali još ga ne želimo opteretiti nastupima, rekao je Dino Bahtijarević, menadžer Parnog valjka. Bend će svirati na 10. rođendanu Radija Antene 17. svibnja u zagrebačkom klubu, no bez pjevača koji je u grupi od osnivanja 1975. godine.

Aki Rahimovski (62) imao je početkom travnja lakši moždani udar. Bend je tada otkazao sve koncerte do daljnjega, a Aki nakon oporavka u toplicama još ide na pretrage, nakon kojih će se znati hoće li morati na operaciju.

- Tata je još na liječenju i odmara se. Neće biti spreman za nastupe još neko vrijeme, a svi se nadamo da će se uskoro oporaviti i početi nastupati - rekao je sin Kristijan Rahimovski (36). Pjevača za ovu prigodu nije nam želio otkriti ni umjetnički direktor radija Nikša Bratoš (58). Za desetu godišnjicu izabrali su deset najizvođenijih bendova i pjevača (Psihomodo pop, Massimo, Gibonni...), a ta je lista neizostavna bez Parnog valjka.

- Oni će sigurno nastupiti, a koliko znam, Aki ide na još neke pretrage i ne bi bilo korektno od nas tražiti ga da izađe na pozornicu dok se potpuno ne oporavi. Osim toga, otkazali su nekoliko sljedećih koncerata pa je teško očekivati da će odraditi ovu gažu. Tko će ga zamijeniti, još ne mogu reći, no publika će sigurno biti zadovoljna, u to sam uvjeren. Zamjena će biti dostojna i nitko neće biti razočaran - uvjeren je Bratoš.

Aki je početkom travnja imao zdravstvenih problema, no nije odmah otišao liječniku. Nakon nekoliko dana ipak je otišao na pregled, kada su mu ustanovili da je imao lakši moždani udar. Nasreću, bez težih posljedica.

- Dobro sam, ne brinite se, nije tako strašno - rekao nam je tada Rahimovski. Bend je odmah stao uz svog pjevača, otkazali su nekoliko koncerata, a Aki je počeo s oporavkom. U krugu obitelji je odmarao, a prema preporuci liječnika, počeo je paziti na prehranu, prebacio se na mediteransku, izbacio je crnu kavu i cigarete te se treba kloniti stresa.

Nekoliko dana bio je i u toplicama, a u srijedu i četvrtak opet je bio na pretragama kako bi vidio hoće li morati na lakšu operaciju, što će odlučiti nakon što dobije rezultate pretraga.

- Ja sam optimist i vjerujem kako će sve biti u redu. Osjećam se dobro i nadam se da ću se uskoro pridružiti kolegama u bendu - izjavio je Aki za Avaz.