Akija doma obitelj mazi i pazi, a posjećuju ga i članovi Valjka

Prve su vijesti zvučale dramatično: zbog moždanog udara Akija Rahimovskog (62) Parni valjak otkazao je sve koncerte do daljnjega. Nasreću, stanje ipak nije tako ozbiljno, tvrde pjevačevi prijatelji i članovi benda.

Otkrili su i da je Rahimovski moždani udar imao prije više od pet dana, da mu je zadnjih dana bilo loše pa je otišao na pregled, gdje su mu praktički rekli da je “prehodao” moždani udar.

- On je već doma, supruga, sin i kći brinu o njemu. Još će morati na pretrage, čekamo nalaze i sigurno još dva-tri tjedna neće moći nastupati - objasnio nam je menadžer benda Dino Bahtijarević.

Aki je tek u ponedjeljak saznao da je imao moždani udar, a menadžer je objasnio jedan od mogućih razloga.

- Pa prošle je godine imao više od 60 koncerata, a znamo kako je energičan na nastupima - kaže Bahtijarević.

Među tim nastupima su i onaj u Londonu nakon 23 godine te u Zagrebačkoj Areni. Prvi koncert koji je otkazan bio je na rasporedu u subotu u Osijeku, a potom 20. travnja u Ptuju i 27. u Poreču. Kako sad stvari stoje, ta su tri koncerta sigurno otkazana, a bend će naknadno obavijestiti o novim terminima, zavisno o Akijevu stanju, odnosno oporavku.

- Osjeća se već sad bolje, ali treba neko vrijeme za odmor i da se u miru fokusira na oporavak. Ne bismo željeli razočarati tisuće koji ste se veselili ovim koncertima, no Akijevo je zdravlje na prvome mjestu - stav je benda.

I prijatelji i u bendu rezoniraju da nije toliko ozbiljno ako su ga pustili na kućnu njegu, no neke “korekcije” će ipak biti potrebne, a jedna od njih je da miruje. Već su mu i liječnici sugerirali da promijeni navike, odnosno ostavi se cigareta, a ni crna kava nije poželjna. Morat će Aki, poznat i kao veliki gurman, promijeniti i prehrambene navike. Na meniju bi odsad trebala biti lakša hrana, voće i povrće te mediteranski tip kuhinje.

Pjevač Parnog valjka otprije je poznat kako sjajno spravlja makedonske specijalitete te da je na turnejama često za bend bio glavni kuhar. Hvalio se svojim umijećem kuhanja poznatog makedonskog specijaliteta gravče na tavče, a smatra se i vrsnim majstorom u spravljanju mesa na žaru.

- Zvali su me u kulinarske emisije, no ne volim se snimati dok stojim za štednjakom - otkrio je nedavno Rahimovski. Moći će pjevač uživati i dalje u “svojem” sjajnom makedonskom povrću, no morat će pronaći ponešto drugačiji, lakši način pripreme.

Aki je odrastao u Skoplju, a otac mu je bio glazbeni profesor pa je sa sedam godina krenuo u glazbenu školu, odsjek klavir i pjevanje. Prijelomna mu je bila 1975., kad je sudjelovao u osnivanju Parnog valjka i činio prvu postavu benda. S njima je snimio 16 studijskih albuma, na kojima je pregršt hitova u izvedbi specifičnog i hrapavog Akijeva glasa.

Cijelu je karijeru, dakle više od 40 godina, upješno odvojio privatni život, koji nije želio miješati s karijerom. Sa suprugom Ingrid je gotovo toliko dugo i u braku, a privukla ga je baš njezina velika samozatajnost.

- Nitko ne zna kako izgleda moja Ingrid, jer to je naša privatnost i tako mora i ostati. No zaljubljen sam u nju kao i prvog dana - otkrio je nedavno u jednom razgovoru Aki.