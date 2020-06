Partneri nisu po volji: Obitelj ih se 'odrekla' i nisu bili na svadbi

Vjenčanje je jedan od najvažnijih dana u životu ljubavnih parova, a nekima obitelji nisu bile oduševljene izborom pa je ceremonija prošla bez njih. Razlozi nedolaska su neobični

<p>Nedavno se udala voditeljica Z1 televizije <strong>Hana Tabaković </strong>(40), a fotografije i isječke sa svadbe je podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama.</p><p>Vjenčana kuma bila joj je pjevačica grupe Magazin <strong>Andrea Šušnjara </strong>(33), koja se u jednom trenutku večeri popela na pozornicu i izvela neke od najvećih hitova domaće glazbene scene. Uzvanike je zabavljao i <strong>Mladen Burnać</strong> (50).Đ</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Milijanina obitelj ne želi ni čuti za Milojka</b></p><p>Na snimkama koje je dijelila očito je kako na njezino vjenčanje nije došao brat <strong>Tarik Tabaković</strong>, kao ni njegova supruga, <strong>Hana Hadžiavdagić Tabaković</strong>. Influencerica se pohvalila na Instagramu da je bila u Zadru, i to baš u vrijeme kad je u Zagrebu bilo vjenčanje. Hana je ignorirala svadbu šogorice i o njoj nije progovorila ni riječi, a istodobno se častila šampanjcem s društvom, provodila vrijeme uz bazen i sunčala se.</p><p>Voditeljica Tabaković je već ranije rekla kako joj je žao što njezin brat i njegova supruga neće doći na svadbu jer Tarik ima puno obveza. No već se prije nekoliko godina šuškalo kako postoji netrpeljivost među šogoricama. Prije no što se Hana udala za Tarika, njegova je sestra, pisali su 2012. mediji, govorila kako mu buduća žena nije poželjna u obitelji. Djevojke su nekad bile dobre prijateljice, a zbog čega su se tada posvađale, nije poznato. Hadžiavdagić je jednom Tabakovićki rekla kako je ona na nju zapravo ljubomorna.</p><p>No nije Hana Tabaković jedina kojoj određeni članovi obitelji nisu došli na vjenčanje. Tako je bilo kod <strong>Milojka </strong>(75) i <strong>Milijane Božić </strong>(22). Na njihovu slavlju prošle godine među stotinjak gostiju nisu bila Milojkova djeca, kao ni Milijanini roditelji.</p><p>- Nećemo ni suprug ni ja biti na svadbi. Bolesna sam i ne mogu ići, a suprug ima utakmicu koju ne može propustiti. Otišla je sestra, ujaci, bake... Bit će dosta rodbine - rekla je Milijanina majka Slađana prije slavlja.</p><p>- Tužna i srce me boli što nisam tamo - dodala je Slađana.</p><p>Slično je bilo i s <strong>Marijanom Čvrljak </strong>(37) i <strong>Nikolom Nemeševićem Nemešom </strong>(32), čija se ljubav rodila u “Big Brotheru”, iako je ona tad bila udana, ali i brzo puknula. Njima te 2016. na svadbu nisu došli njezini roditelji.</p><p>- Sve što mogu reći je da ona za mene više ne postoji. Marijana je za nas mrtva. Majka i ja smo je oplakali - tužnim glasom nam je rekao Ivo Kovačević, Marijanin otac. Pokajao se poslije zbog riječi.</p><p>Bivša manekenka <strong>Ljupka Gojić Mikić </strong>(37) proslavila je 20 godina braka s <strong>Mihaelom Mikićem </strong>(39). Njegova uža obitelj nije došla na svadbu, a prazan je bio i stol za kojim su trebali sjediti majka <strong>Bosiljka</strong>, otac <strong>Stjepan </strong>i sestra <strong>Martina</strong>. Za nedolazak je navodno kriva majka Bosiljka.</p>