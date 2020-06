Partyja će ipak biti, ugostitelji vape: 'Bože, daj nam turista!'

Klub Noa ipak namjerava otvoriti svoja festivalska vrata. Iako na istoj plaži, on teritorijalno pripada pod općinu Kolan, a ne Novalju. Otkazivanje svih festivala koje je najavio gradonačelnik Novalje, na Nou se ne odnosi

<p>Zrće, popularna destinaciji partijanera, zjapi prazna kao da je ciča zima. A ono lipanj, sunce prži. Ne čuje se glazba, ne drmaju basovi. Klubovi prazni, niti ih ne šminkaju za sezonu. Festivali su mahom otkazani. Tu i tamo otvorit će koji šank, bar da kupači ne skapaju od žeđi. Nama usamljeni radnik nudi čašu hladne vode iz automata, spašava život.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Shaquille O'Neal rasturio nastupom na Zrću!</strong></p><p>- Ne daju nam plesati - sliježe ramenima jedan od rijetkih ljudi koje smo sreli, na pitanje zašto nigdje nema žive duše.<br/> I gradonačelnik Novalje <strong>Ante Dabo</strong> potvrdio nam je da su svi festivali otkazani i da ništa od toga.</p><p>Novaljcima su godinama smetali pijani i drogirani klinci koji bi radili nered po gradu u jutarnjim satima, kad bi završila zabava na Zrću pa su tražili načine da raj pobornika elektronske glazbe zamijene mirnijim vidovima turizma poput kongresnog ili nautičkog, ali to se još nije dogodilo. A partijaneri su eto, prvi pali u mjerama protiv pandemije virusa korone.</p><p>Na ogromnom praznom parkiralištu Zrća zatvoren je Tabacco shop Tereza. Kraj njega u automobilu sjedi tužan čovjek. Automobil mu je imao oznaku Taxi, ali je više nema. Jer, nema ni gostiju koji bi se njime vozili, a ni kupovali stvari u kiosku.</p><p>- 21. svibnja trebao je početi prvi festival, a ja sam mislio otvoriti 16. ili 17. svibnja, ali još nema naznake da će išta od toga biti. Svi se nešto nadaju, možda nije još sve gotovo, ali trebamo biti i objektivni. Festivali su svi otkazani i zapravo ne mogu očekivati ništa. Daj Bože da otvorim ove godine, da se nešto promijeni, ali ne vjerujem. Prestrašno! Čuo sam da Noa planira šankić, imaju bungalove pa čisto radi njihovih gostiju i kupača koji naiđu... Trebalo je biti svima jasno što se zbiva kad je Oktobar fest otkazan. Od Engleza ništa, Austrijanci ništa, ali Talijani su nam najbitniji, a baš kod njih je epidemija bila najstrašnija. Oni inače prvi počnu dolaziti, a izvrsni su potrošači. Dobro jedu, kupuju suvenire, izlaze u klubove, koriste taxi prijevoz. Bez njih je sve mrtvo - jadikuje <strong>Antun Horvat</strong> (44), taksist i vlasnik “Tereze” na Zrću. Novaljac koji je prije 21 godinu došao iz Slavonskog Broda kuka jer su mu dva posla povezana s turistima, kojih nema.</p><p>- Zimi nađem koji poslić povremeno, a turistička sezona me izvlači. Kako sad stvari stoje, morat ću se prebaciti na nešto sasvim drugo. Ako proglase drugi val virusa, ništa više neće ostati od mjesta na kojima se okupljaju ljudi, sve propada, na cijelom svijetu . Bilo je lijepo dok je trajalo, pitanje je koliko smo bili zahvalno za to - kazuje nam u očaju. Više, međutim, ne može besposličariti.</p><p>- S taksijem planiram početi voziti uskoro. Počet ću, eto, čisto tako da ne puknem. Ne mogu vjerovati da mi dva posla stoje, a obaveze idu. Auto sam uzeo na leasing, treba to vratiti. Dobio sam odgodu otplaćivanja jer sam u problemu zbog korone, ali tek u lipnju ostvarujem pravo na potporu od države jer do sad nisam zadovoljavao uvijete budući da nisam imao pad prihoda jer radim sezonski - pojašnjava.</p><p>Ono što nije znao jest da klub Noa ipak namjerava otvoriti svoja festivalska vrata. Iako na istoj plaži, on teritorijalno pripada pod općinu Kolan, a ne Novalju. Otkazivanje svih festivala koje je najavio gradonačelnik Novalje, na Nou se zapravo ne odnosi. BSH Island Festival počinje 9., a završava 12. srpnja. Ove godine!</p><p>- U cijeloj ovoj situaciji pokušavamo napraviti nešto pozitivno, ulažemo energiju u to da zabavu i ekonomija poguramo malo u pozitivnom smjeru. Još uvijek ne znamo parametre i brojke, čak ni imena DJ-eva koji će nastupati, ali za sad smo pustili tisuću karata u prodaju, jer si toliko možemo osigurati prema zaštitnim mjerama s obzirom na dimenzije kluba. Pratimo mjere, ako do tada popuste, povećat ćemo broj ljudi koji mogu doći. Šank, odnosno klasično ugostiteljstvo otvaramo od sredinom lipnja, ako to dopuste vremenske prilike - kazao nam je Zlatko Balaško, voditelj kluba Noa.</p><p> </p><p> </p>