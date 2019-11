Patricia otišla sa spoja, a Josip poludio: 'Bježi dalje od mene...'

Nakon dana provedenog s Natali, uslijedio je dan rezerviran za Patriciju. Poslije adrenalinske vožnje balonom, Patricia je odlučila da joj više nema smisla biti na spoju s Josipom, te kazala da ga prepušta Natali. Iako ju je pokušao odgovoriti od toga nudeći da dan provedu u prijateljskom raspoloženju, Patricia nije bila zainteresirana.

Foto: nova tv

- Ona mora gurati vodu na svoj mlin. Mislim da je ovo sve jedna igra i da ona nije digla ruke od svega ovoga, ali mislim da ću ja dignuti ruke, upravo sad - razočaran je Josip. Patricijino ponašanje najviše je zbunilo Natali.

- Ona je jako nesigurna u sebe. Ne znam što je ona htjela postići? Ako joj je to bila jedina prilika da odbije Josipa, onda eto - zaključila je Natali . Kako je Josip isplanirao odvesti Patriciju na mjesto gdje će zaključati lokot u znaku svog prijateljstva, pod dojmom situacije, taj isti lokot bacio je u more.

Foto: nova tv

- Što dalje od mene, ne želim s takvima uopće imati posla - ogorčen je Josip.

Matej je dan proveo s Karlom za koju smatra kako je zaslužila doći do finala, a čini se kako je Matej konačno odlučio malo više progovoriti o svojim osjećajima.

- Karla je sve što meni treba, ali jedini problem su godine. Možda za pet, deset godina se sjetim kako mi je bilo prelijepo s Karlom, ali sad trenutno ne želim kvariti taj prijateljski odnos - kazao je Matej za kojeg je Karla primijetila da se od početka showa dosta promijenio.

Foto: nova tv

- Nisam baš u prvim susretima uviđala da može biti opušten, zabavan, nasmijan i zapravo jedva sam dočekala kada je to pokazao - komentirala je Karla. Bruno je na spoj odveo Juliju te kazao kako kod nje vlada vječno nezadovoljstvo.

- Što god čovjek napravi za nju, uvijek će reći da su druge djevojke dobile nešto bolje. Zeznut je igrač Julija, nije baš milo dijete kako i izgleda u odnosu na Martinu - dodao je Bruno. Nakon šetnje, Bruno joj je odlučio priuštiti adrenalin pa su se tako okušali u skijanju na vodi.

Foto: nova tv

S druge strane, Martina je dan provela s tatom Milom, a nakon što je dan prije svoje osjećaje priznala Brunu, ovoga puta priznala ih je i tati.

- Mislim da mi je teže bilo priznati osjećaji tati nego Bruni - zaključila je Martina. Ivan je dan proveo s Mirnom i spoj nazvao aktivno flegmatičnim. Nakon kupanja, uživali su u romantici Šibenika.

Foto: nova tv

- Kod Mirne mi se sviđa ta njezina opuštenost i jednostavnost - kazao je Ivan, a je li ju uspio dovoljno upoznati da joj stavi prsten na ruku, otkrit će nam naredne epizode. Dok Mirna veliko finale smireno iščekuje, Petra nije sigurna što bi Ivan mogao izabrati.

- Sutra je dan D. Ja se trudim svaki dan biti korektna, meni je i dalje stalo do njega, ali ako on neće pokazivati sa svoje strane da je i njemu stalu, onda to ništa nema smisla - zaključila je.“