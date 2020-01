Patricija: Brinem o nemoćnima, a noću plesom 'palim' klubove

Nemoral, alkohol, lake žene i teške droge riječi su koje Hrvate često asociraju na opskurni život go-go plesačica. Djevojke koje se odluče na ovaj posao često skrivaju svoju profesiju jer se boje osude okoline. Danju žive kao studentice ili vrijedno rade na “uobičajenim radnim mjestima”, a kad padne noć, pretvaraju se u egzotične plesačice koje “pale” noćne klubove. One imaju jedan zadatak - zagrijati atmosferu na pozornici, a nakon svakog nastupa njihov bankovni račun je sve “deblji”. U serijalu tekstova atraktivne plesačice otvorile su dušu samo za 24sata i ispričale sočne detalje o svojim iskustvima. Odlučno žele ljudima otvoriti oči i razbiti predrasude.

Prije bih umrla nego radila ovo što ti radiš, vikala je jedna djevojka nekoliko minuta prije nego što sam se popela na pozornicu, priča nam Patricija Cesar (23), poznata zagrebačka go-go plesačica. U svijet plesa ušla je prije četiri godine. Novac je u početku zarađivala hostesirajući u poznatim noćnim klubovima. Na radnome mjestu primijetila ju je jedna djevojka koja joj je savjetovala da se javi u agenciju za plesačice.

Svidjela mi se ideja. Došla sam na audiciju i odmah su mi rekli kako sam prošla. No nije baš to posao iz snova kako mnogi komentiraju. Putovanja znaju trajati nekad pola sata, a nekad i do petnaest. Onda ulaziš u garderobu. Prvo idu šminka, frizura, kostim, a onda i mentalna priprema, rekla je simpatična plesačica.

Najteže joj pada činjenica da noć mijenjaju za dan, a osim što imaš loš bioritam, plesanje je, priča nam, dosta iscrpljujuće. U ovom svijetu poznato je kako je fizički izgled presudan, a ako pristaneš plesati s naljepnicama na bradavicama, cijena gaže je automatski veća. Patricija je jedna od rijetkih plesačica koja se ne slaže s ovom konstatacijom. Za nju su plesne vještine važnije od atraktivnog izgleda, a plesačicu ne čine, priča, samo silikoni i tetovaže, nego stav, osmijeh i ponašanje.

- Estetika je bitna, ali ona ne definira plesačicu. Najvažniji su stav, držanje, osmijeh, sposobnost za animaciju, kontakt s publikom i plesne vještine. Nisam ljubomorna na ‘napucane’ djevojke koje ne znaju plesati. Svaka od nas ima svoju publiku. Nekom odgovaraju dobar kostim i zgodna pojava na pozornici, a netko cijeni animaciju i dobar ples - rekla nam je Patricija koja se nakratko “vratila” u 2016. te nam prepričala svoj prvi izlazak pred svjetla reflektora.

- Uh, naravno da se sjećam tog dana. Imala sam veliku tremu, a uzbuđenje je bilo na vrhuncu. To je nešto o čemu sam sanjala. Nastup je bio u jednom od najpoznatijih klubova u Zagrebu - prisjetila se Cesar. Na pitanje je li ikad imala neugodnu situaciju na poslu, Patricija nije htjela kategorizirati te nam je odmah rekla kako takvih događaja ima u go-go svijetu, ali i u primjerice administrativnim poslovima.

- Napadnih muškaraca ima na svakom koraku, a ne isključivo u klubovima. Zaštitari nas uvijek prate od garderobe pa sve do pozornice te shodno tome nismo ‘ugrožene’. Samo jednom sam doživjela neugodnu situacija jer osiguranje u tom trenutku nije bilo uz mene. Gospodin me u prolazu pokušao uhvatiti, ali redari su na vrijeme reagirali. Automatski je izbačen iz kluba - kaže.

S vlasnicima nikad nije imala problema. Ključ uspjeha je, priča nam, u isključivo profesionalnom odnosu od početka. Lijepe riječi ima i za kolegice koje su redom obrazovane djevojke iz dobrih obitelji. Noću svojim erotičnim pokretima “golica” maštu brojne publike, a danju... Dan je sasvim druga priča. Oskudne kostime i visoke potpetice mijenja bluzama, kutom i klompama. Patricija je, naime, medicinska sestra u staračkom domu.

- Prije četiri godine završila sam školu za medicinsku sestru. To je zapravo moje primarno zanimanje. Ono što vam sa sigurnošću mogu reći je to da ću do kraja života biti medicinska sestra. Ne možete zamisliti koliko uživam u tom poslu. Ujutro budim ljude koji su zahvalni što im pomažeš. Dan mi je ispunjen s ljubavlju i zahvalnošću - priznala nam je plesačica, a nas je zanimalo je li ikad imala problema u domu zbog poslovnih izleta u noćne klubove.

- Svakakve priče kruže o go-go plesačicama. Prestala sam se zamarati. Radije bih bila sretna i neshvaćena nego radila nešto u čemu ne uživam. Nisam imala ozbiljnijih problema zbog plesa. Riječ je samo o osudama neupućenih ljudi - priča nam medicinska sestra. Obitelj i prijatelji reagirali su pozitivno nakon što im je otkrila svoj, kako kaže, poziv. Majka ju je samo pitala: “Patricija, jesi li sretna?”. No vratimo se na kolegice. Teško nam je bilo povjerovati da su odnosi među plesačicama tako idealni kako nam je ispričala pa smo još malo “ispitali teren” i otkrili kako među njima ipak postoje određeni problemi.

- Smetaju mi djevojke koje pristaju plesati ispod cijene koja je u našim okvirima. Svim plesačicama takvim pristankom rade probleme i ugrožavaju našu profesiju. Pogledajte, primjerice, ne tako daleku Italiju. Pa tamo djevojke ‘vrte’ ozbiljne novce - priznala nam je Cesar. Dotakli smo se i prostitucije, alkohola i droge koji su često sinonimi za go-go djevojke. -

Ne pijem, ne pušim i ne uzimam drogu. Što se ostalih tiče - tko voli, nek’ izvoli. Sezonski rad nam je opisala u dvije riječi - velika zbrka.

Prošle godine plesala je na Zrću i u Dubrovniku, a iako joj je honorarni posao donio pristojnu zaradu i nova poznanstva, Patricija ne skriva da je to jedan iscrpljujući period.

- Najčešće žive četiri plesačice u jednom apartmanu, ali znalo se dogoditi da prostor dijelimo i s hostesama. Život s desetak djevojaka definitivno nije lagan. Što se posla tiče, nema svađa, ali kad su privatne stvari u pitanju, definitivno dolazi do žustrih rasprava. Tijekom sezone izgubiš težinu i volju, ali izdrži se - rekla je Patricija.

- Ne znam koliko dugo ću plesati u klubovima, ali znam da će ples biti uvijek prisutan u mom životu. U kući, u bolnici, jednog dana s djecom... Za pet godina se vidim kao sretno zaposlena žena u bolnici koja noću živi 'divlje' snove - rekla je plesačica.

