PREMINUO U 69. GODINI

Patrick Murray vozio je taksi nakon što se proslavio u seriji "Mućke", a sve zbog obitelji...
'Loose Women' TV show, London, UK - 09 Apr 2018 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Patrick Murray se pojavio u 20 epizoda legendarne serije "Mućke", a do danas je ostao najpoznatiji kao Mickey Pearce. Preminuo je u 69. godini života.

Glumac Patrick Murray, u javnosti najviše poznat kao Mickey Pearce iz serije "Mućke", preminuo je u 69. godini. Glumac se dugo borio s rakom pluća, a prije dvije godine je objavio kako mu je rak metastazirao. 

Murray je rođen u Londonu 17. prosinca 1956. godine, a glumačku karijeru je započeo 1977. nakon što se pojavio u televizijskoj seriji "Scum". U istoimenom filmu pojavio se nekoliko godina kasnije. "Braking Glass", "Curse of the Pink Panther", "Bergerac" i "The Firm" samo su neke od serija u kojima je glumio prije nego što je dobio ulogu života.

Foto: screenshot/Youtube

Između 1983. i 2003. godine pojavio se u 20 epizoda legendarne serije "Mućke", a do danas je najpoznatiji ostao kao Mickey Pearce. 

Osim glumom, Patrick se bavio i humanitarnim radom, a 2018. godine je trebao otići na turneju kako bi sakupio novac za dječju bolnicu Demelza. Putovanje je otkazano u posljednjem trenutku jer je Murray završio u bolnici zbog kronične plućne opstruktivne bolesti. Iako je kasnije htio završiti turneju, ona se nije dogodila. 

'Loose Women' TV show, London, UK - 09 Apr 2018
'Loose Women' TV show, London, UK - 09 Apr 2018 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Umirovio se od glume, nakon čega je vozio taksi. Istaknuo je kako se zaposlio kao taksist kako bi osigurao da se njegova supruga Anong i kćer Josie dosele u Veliku Britaniju iz Tajlanda. Naime, dok je Theresa May bila na vlasti u Velikoj Britaniji, pravila su bila nešto stroža i Murray je trebao imati stalni posao kako bi dobio obiteljska prava. Srećom, Anong je kasnije dobila vizu i preselila se k njemu.

U siječnju 2021. godine glumac je otkrio da ima rak pluća. Podvrgnuo se liječenju te je godinu kasnije situacija izgledala dobro. Liječnici su mu rekli da se rak povukao, no 2023. je objavio da mu se bolest vratila i metastazirala.

- Jako nas je rastužila vijest da je preminuo Patrick Murray. Dalje od kamera i ekrana, Patrick je bio topla osoba, drag i uvijek svoj. U mislima smo s njegovim voljenima u ovom tužnom trenutku - stoji na službenoj Facebook stranici "Mućki". 

