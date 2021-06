Sir Paul McCartney (79) jedan od najuspješnijih skladatelja i izvođača svih vremena. Najbogatiji je glazbenik današnjice, a imetak mu procjenjuju na 1,5 milijardi američkih dolara.

Povodom njegova 79. rođendana kojeg je proslavio 18. lipnja, osvrnuli smo se na nevjerojatan stvaralački opus svestranog umjetnika, ali i neke zanimljive detalje iz privatnog života.

Njegova majka Mary Patricia bila je primalja, a otac James McCartney radio je kao prodavač pamuka i jazz pijanist u lokalnom bendu, zbog čega je Paul još kao dječak zavolio glazbu. Pjesme je počeo pisati u tinejdžerskoj dobi, kada je počeo i svirati gitaru. Pohađao je osnovnu školu Stockton Wood Road gdje se upoznao i sprijateljio s Georgeom Harrisonom.

Kao mladić upoznao je Johna Lennona na crkvenom festivalu, a Lennon ga je pozvao da se pridruži njegovu bendu 'The Quarrymen'. Na McCartneyjevo inzistiranje George Harrison je u bend primljen nakon jedne probe u ožujku 1958. godine. U siječnju 1960., Lennonov prijatelj iz škole Stuart Sutcliffe priključuje se sastavu i tada su se počeli zvati 'The Silver Beetles'. Ime je izvedeno iz prijedloga njihova menadžera Larryja Parnesa koji je htio da se zovu 'Long John and the Silver Beetles'. Iste godine promijenili su ime u 'The Beatles'. 1969. godine bend se počeo raspadati jer su se dečki često sukobljavali, a glazbeni su im se interesi počeli razilaziti. Njihovi posljednji snimljeni albumi bili su 'Abbey Road' iz 1969. i 'Let It Be', koji je pušten u prodaju 1970. iako je snimljen prije Abbey Roada. Krajem te godine Beatlesi su se raspali, a momci su nastavili svoje karijere kao solo glazbenici.

U Guinnessovoj knjizi rekorda Paul je naveden kao glazbenik s najviše pjesama na vrhu glazbenih ljestvica i višestruki je dobitnik Grammyja.

Titulu viteza zbog zasluga u glazbi od engleske kraljice Elizabete II (95) dobio je još 1997. godine.

- Ponosan sam što sam Britanac, danas je lijep dan i bio je to dugačak put od malene terase u Liverpoolu - rekao je tada Paul.

Paul je aktivno je sudjelovao u brojnim filantropskim aktivnostima. Snažan je zagovornik vegetarijanstva i prava životinja, zalaže za brojne humanitarne svrhe i podupire dobrotvorne organizacije koje se bore protiv raka. Podsjetimo, Paulova majka je umrla od raka dojke kad mu je bilo tek 14 godina. To ga je shrvalo.

Ono što je o Paulu u javnosti manje poznato jest da se bavi i slikarstvom.

Počeo je slikati u 40. godini, pod utjecajem slikara Willema de Kooninga, jednog od glavnih predstavnika apstraktnog ekspresionizma. Oslobodio ga je, navodno, razgovor s de Kooningom koji mu je u jednom trenutku priznao da pojma nema što predstavlja jedna njegova slika, ali da misli kako to 'uopće nije važno'.

Paulova prva izložba u Velikoj Britaniji, otvorena je 2000. godine u bristolskoj galeriji Arnolfini.

- Uvijek sam htio biti slikar, ali mislio sam da ne mogu jer se kao siromašni pripadnik radničke klase nisam za to školovao - rekao je Paul prije otvaranja izložbe.

Kao i mnogim umjetnicima, Paulu nije bilo strano koketiranje s lakim drogama. No 2015. godine McCartney je priznao da je prestao pušiti marihuanu kako ne bi bio loš primjer svojoj djeci i unucima.

Tijekom života nekoliko se puta sukobio sa zakonom zbog posjedovanja trave, u Švedskoj 1972., a onda i 1984. tijekom blagdana na Barbadosu.

U intervjuu za 'Daily Mirror', McCartney je otkrio je da je više ne konzumira.

- Zašto? Stvar je u tome da želim pružiti primjer svojoj djeci i unucima. Stvar je roditeljstva - objasnio je 2015. Paul koji ima petero djece i osmero unučadi te dodao: - Prije sam bio samo neki tip koji se zabavlja po Londonu, a djeca su bila malena pa sam se trudio da oni to ne vide. Sada je stvar u tome da se ne pruži loš primjer. Umjesto jointa, radije ću popiti čašu crvenog vina ili margaritu. Zadnji put sam davno pušio marihuanu.

Inače, McCartney i ostali članovi Beatlesa marihuanu su navodno počeli pušiti s Bobom Dylanom u kolovozu 1964. u njujorškom hotelu “Delmonico”.

Ženio se tri puta. Trenutačno je u braku s Nancy Shevell (61) s kojom se vjenčao 2011. S Heather Mills (53) bio je u braku od 2002. do 2008. godine, a s fotografkinjom Lindom McCartney od 1969. do 1998. godine. Podsjetimo, Linda je preminula 1998. godine od raka dojke, kao i Paulova majka.

- Mislim da sam plakao godinu dana, tu i tamo. Očekujete da će osoba koju volite ušetati u prostoriju, zato što ste toliko navikli na nju. Mnogo sam plakao. Bilo je gotovo sramotno, osim što se činilo da je to jedino što možete činiti. Mislim da Linda ni u jednom trenutku nije znala da umire. Obitelj je obično ta koja odlučuje hoće li nekome reći da je na samrti i liječnici nemaju nikakav utjecaj na odluku obitelji. Razgovarao sam s liječnikom i on mi je rekao da misli kako ne vjeruje da bi Linda htjela znati koliko je zapravo teško bolesna. Rekao mi je da je Linda toliko jaka i optimistična i da joj uopće ne bi pomoglo da joj kažem istinu. Borila se do samog kraja. Čak i dan prije smrti išla je jahati - rekao je svojedobno Paul.