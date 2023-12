Pavao Vujnovac prije 18 godina nastupio kod Knjaza: 'Bio sam sumo instruktor Hladnom pivu'

Pavao Vujnovac u centru je pozornosti nakon preuzimanja većinskog vlasništva Fortanove grupe. RTL Direkt u jednoj staroj epizodi 'Mjenjačnice' Roberta Knjaza, primjetio ga je u neobičnoj ulozi, a mnogi se pitaju je li istina da je Vujnovac ranije radio kao sumo instruktor. Video je Vujnovac prokomentirao za Jutarnji list.

U emisiji koja je snimana prije 18 godina glazbenici iz Hladnog piva zamijenili uloge s policijskim specijalcima, a pripremali su se u teretani. Tamo ih je odjeven u tradicionalnu minimalističku odoru sumo hrvača dočekao Vujnovac.

- Ta epizoda snimana je prije 18 godina u Osijeku. Na lokaciji nam je trebao stasom jači glumac koji bi odigrao trenera sumo-hrvanja. To je bio svojevrsni skeč napravljen za dečke iz Hladnog piva koji nisu smjeli znati što ih sve očekuje, pa su mislili da će morati trenirati sumo hrvanje. Super korektno je odradio svoju ulogu, Hladno pivo nije ni skužilo da se radi o glumcu, nego su mislili da je čovjek došao kako bi s njima odradio obuku - otkriva Knjaz za Jutarnji list.

Foto: RTL

I sam Vujnovac komentirao je snimku iz arhive.

- Jedan moj prijatelj tada je radio za Roberta Knjaza, projekt je bio zanimljiv i bila je dobra zezancija. Odglumio sam taj skeč kao sumo instruktor. Knjaz i Hladno pivo, svi smo se dobro zezali, i u to vrijeme mi je to bilo ok. Ja sam, inače, fan Hladnog piva - komentirao je poduzetnik Pavao Vujnovac snimku.