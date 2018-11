Pazite se želja: Što bi bilo da živite u romantičnoj komediji?

Svake godine za Valentinovo, to jest Dan zaljubljenih, u kina nam stigne gomila filmova u kojima pratimo praktički jednu te istu priču. Dvoje likova se upoznaju, budu odvojeni zbog neke prepreke ili zbog osobnog nerazumijevanja, i tako sve do konca filma kada shvate da su ipak stvoreni jedno za drugo.

Takva romantična komedija dolazi nam i na naredno Valentinovo, no s poprilično drugačijim postavkama svoje komedije. U pitanju je film 'Isn't It Romantic', od redatelja Todda Strauss-Schulsona (redatelj odlične horor komedije 'The Final Girls'). U ovom filmu pratimo glumicu Rebel Wilson koja pukim slučajem završi u romantično komedijskom svijetu, u kojem su pravila postojanja posve drugačija od onih po kojima mi živimo.

Wilson postaje zvijezda klasične romantične komedije iz koje ne može pobjeći. Svi njeni pokušaji da učini išta na drugačiji način automatski su osuđeni na neuspjeh, što je i te kako vidljivo u prvom foršpanu za film.

Pogledajte prvi video

Natalie, australska arhitektkinja s prebivalištem u New Yorku, uvijek je vjerovala da su priče iz romantičnih komedija puka fantazija te da nema šanse da se dogode u pravom životu. No nakon što je spriječila napad pljačkaša u podzemnoj željeznici, Natalie se budi upravo u 'PG-13 romantičnoj komediji'.

Njen život odjednom mora slijediti sva pravila tog svemira. Seks ne postoji, kao niti pijančevanja kojima se toliko prije radovala. I tako će biti sve dok ju prava ljubav ne vrati u stvarni svijet.

Glavnu ulogu u filmu 'Isn't It Romantic' ima spomenuta komičarka Rebel Wilson, koja ima ulogu Natalie. Predmet njene zaljubljenosti je Blake, kojeg glumi Liam Hemsworth. Kako to uglavnom biva, postoji i druga romantična veza u igri, a to je Josh, kojeg glumi Adam DeVine. Priyanka Chopra ima ulogu Isabelle, instruktorice joge. U preostalim ulogama su Betty Gilpin, Brandon Scott Jones te Tom Ellis.

Film 'Isn't It Romantic' u kina dolazi na Valentinovo, 14. veljače 2019. godine.

Tema: FILM