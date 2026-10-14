Pedro Pascal otkrio što mu je u karijeri bilo najteže: 'Bio sam nervozan, radije bih se tukao'

U utorak je na premijeri filma na Londonskome filmskom festivalu Pascal, koji glumi talentiranog violončelista koji se vraća u Los Angeles nakon gotovo dvadesetogodišnje turneje, priznao da je zbog te uloge strahovao više nego zbog bilo kojega dotadašnjeg projekta.

- Nikad se nisam toliko bojao. Bio sam nervozan zbog drugih poslova, zbog fizičkih i mnogih emocionalnih izazova, ali ni zbog čega dosad nisam ovoliko strahovao - ispripovijedao je prisutnima.

Foto: DANIEL COLE

Prisjećajući se priprema u šali je rekao: 'Radije bih se ponovno borio s Planinom u 'Igri prijestolja' nego učio uvjerljivo svirati violončelo. Radije bih bio, ne znam, bačen s litice s Nicolasom Cageom nego da moram učiti svirati violončelo.'

Unatoč svim strahovanjima Pascal je otkrio kako je učenje sviranja violončela produbilo njegovo poštovanje prema tome instrumentu koji odavno smatra svojim omiljenim instrumentom.

- A kad sam uzeo violončelo u ruke osjećao sam se dobro - rekao je.

Foto: Manon Cruz/REUTERS - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Sedamnaestogodišnja zvijezda filma Thunderbolts Alexa Swinton kazala je kako joj je rad s Pascalom pokazao da uspjeh i ljubaznost mogu ići ruku pod ruku. Pohvalila je glumčevo držanje, smirenost i uljudnost na setu. Osim fokusa na obiteljsku dramu cilj filma "Behemoth!" je kvalitetnije predstaviti filmsku glazbu. Redatelj filma Tony Gilroy je rekao da prije snimanja čak ni iskusni članovi ekipe nikada nisu kročili u prostor u kojemu se snimaju glazbeni dijelovi i gdje se odvija većina posla.

Foto: DANIEL COLE

Fokusiranje filma na glazbu oduševilo je i glazbenike uključene u produkciju. Scenaristica, redateljica i glumica Eva Victor kazala je da su joj mnogi kolege rekli: 'Konačno film o nama.' Dodala je da film otkriva ključan, ali često zanemaren dio procesa stvaranja filma.

- Mislim da će se konačno podići zavjesa nad nečim što uistinu čini golem dio filma, a o čemu ne govorimo ili ga jednostavno često uzimamo zdravo za gotovo.