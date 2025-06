Pedro Pascal progovorio je o teškom razdoblju nakon smrti majke: 'Bio sam baš slomljen'

Pedro Pascal, jedan od najtraženijih glumaca današnjice, poznat po hit serijama poput 'The Last of Us', 'The Mandalorian', 'Narcos' i 'Igre prijestolja', te nadolazećem spektaklu 'Gladijator II', otvoreno je progovorio o teškim trenucima koje je proživio nakon smrti svoje majke.

Foto: Screenshot/YouTube.

Pascal, pravim imenom José Pedro Balmaceda Pascal, rođen je u glavnom gradu Čilea, Santiagu, kao sin liječnice Veronice Pascal i Josea Balmacede, liječnika. Njegovi roditelji, tada mladi studenti, bili su primorani napustiti domovinu zbog političkog progona režima Augusta Pinocheta, kada je Pedro imao svega devet mjeseci. Prvo su utočište pronašli u Danskoj, a potom su se skrasili u Sjedinjenim Američkim Državama.

Godinama kasnije, unatoč svim izazovima, Pascal je upisao prestižnu njujoršku Tisch School of the Arts, no njegov privatni život obilježila je velika tragedija. Godine 2000., kada je imao samo 24 godine, njegova majka počinila je samoubojstvo, što je, kako priznaje, duboko utjecalo na njega.

U intervjuu za Vanity Fair, Pascal se prisjetio tog bolnog razdoblja: 'U to vrijeme sam mislio da će mi uloga u seriji Dark Angel biti prekretnica u karijeri. Na audiciji nisam prošao, ali sam shvatio da me to ne može slomiti. Već sam bio slomljen', rekao je glumac iskreno, referirajući se na majčinu smrt.

Nakon tog gubitka, Pascal se vratio u Santiago na majčinu komemoraciju, a ubrzo je napustio Los Angeles u kojem tada nije pronalazio mir, i vratio se u New York.

Foto: Screenshot/YouTube.

- New York mi je dao prostor da se suočim s tugom i nastavim dalje - rekao je.

Dug je bio njegov put do svjetske slave, no posebno emotivan trenutak dogodio se 2023. godine, kada je na godišnjicu majčine smrti prvi put vodio legendarni Saturday Night Live.

- Moji roditelji su bili hrabri. Bez njihove žrtve, ja danas ne bih bio ovdje - izjavio je Pascal pred publikom SNL-a.

Njegova bliska prijateljica, glumica Sarah Paulson, opisala je tu večer kao prekretnicu u njegovom životu: 'Bio je pun energije, prisutan, gotovo da nije bio svjestan koliko mu dobro ide. S obzirom na sve što je prošao, ta noć je bila poput novog početka'.

Sam Pascal priznao je da je upravo tada osjetio snažnu prisutnost svoje majke.

- Bila je to potpuna transformacija jedne tužne uspomene. Osjetio sam da je tu, i da bi bila ponosna na mene - zaključio je glumac, koji je danas primjer snage, upornosti i sposobnosti da i iz najvećih tragedija čovjek može izgraditi novi početak.