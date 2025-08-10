Pedromanija je 'zatresla' sve, a put do uspjeha nije bio lagan: Evo kako se proslavio Pascal

Uglavi nam se vrti stih “Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe...”, koji je pjevala Raffaella Carrà. Ako postoji termin koji trenutačno definira suvremeni Hollywood, onda je to svakako Pedromanija. Čini se da je čileansko-američki glumac Pedro Pascal (50) baš posvuda: kao surovi borac u postapokaliptičnom svijetu, kao svemirski lovac na glave pod kacigom, kao rimski general u gladijatorskoj areni i, odnedavno, kao rastezljivi genij u Marvelovu filmskom univerzumu. Njegovo lice dominira streaming servisima, “vrišti” s mnogih filmskih plakata, a internet ga je proglasio svojim seksi “taticom” (daddyjem), statusom koji on prihvaća s autoironičnim osmijehom.

No ovaj vrtoglavi uspon nije se dogodio preko noći. Dok se bliži deseta godišnjica premijere serije “Narcos” (28. kolovoza 2015.), koja ga je vinula u globalnu orbitu, priča o Pedru Pascalu priča je o gotovo tridesetogodišnjoj borbi, otpornosti, osobnim tragedijama i nepokolebljivoj vjeri u vlastiti san, čak i kad se činilo da je ugašen.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Rođen kao José Pedro Balmaceda Pascal u Santiagu u Čileu, njegov život je od prvog dana bio obilježen dramom. Njegovi roditelji, dječja psihologinja Verónica Pascal Ureta i liječnik za plodnost José Balmaceda Riera, bili su pristaše socijalističkog predsjednika Salvadora Allendea i protivnici diktatorskog režima Augusta Pinocheta. Kad je Pedro bio tek devetomjesečna beba, obitelj je bila prisiljena pobjeći iz zemlje. Nakon što su dobili politički azil u Danskoj, konačno su se skrasili u SAD-u. Odrastanje u Teksasu i Kaliforniji bilo je ispunjeno osjećajem nepripadanja.

- Bio sam čudno, osjetljivo dijete. Klinac gladan pažnje, zaljubljen u filmove, kazalište i umjetnost - prisjetio se djetinjstva. Spas je pronašao u Školi za umjetnost okruga Orange, a kasnije i u prestižnoj školi za umjetnost Tisch u New Yorku. No diploma nije bila ulaznica za uspjeh. Uslijedile su godine borbe, “godine odustajanja”, kako ih naziva. Radio je kao konobar u nizu restorana iz kojih je redovito dobivao otkaz, a ponekad u džepu nije imao ni sedam dolara.

Foto: Tik Tok

- U tridesetima sam trebao imati karijeru. Nakon dvadeset i devete bez karijere značilo je da je gotovo - rekao je. Bliska prijateljica, glumica Sarah Paulson, davala mu je svoj džeparac sa snimanja “kako bi imao novca za hranu”. Čak je jedno ljeto radio kao go-go plesač u Madridu, gdje je nakratko studirao. Plesao je na house glazbu, ali nije se svlačio. Novac mu je trebao, kako je rekao, da pokrije troškove stanovanja. Najveći udarac dogodio se kada je imao 24 godine. Njegova voljena majka Verónica je preminula. Slomljen tugom, vratio se u New York i u njezinu čast počeo profesionalno koristiti njezino prezime Pascal. Osjećao je, kako kaže, da ga više ništa ne može slomiti:

- Mislite da me gubitak posla može slomiti? Ne možete me slomiti, ja sam već slomljen.

Iako je desetljećima skupljao male uloge u serijama poput “Buffy, ubojica vampira” i “Zakon i red”, prekretnica je stigla 2014. godine. Uloga Oberyna Martella, karizmatičnog i osvetoljubivog princa u četvrtoj sezoni HBO-ova hita “Igra prijestolja”, bila je odskočna daska. Iako je njegov lik doživio jedan od najšokantnijih krajeva u povijesti televizije, Pascalova izvedba ostala je urezana u pamćenje publike.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS/Adria.ign.com

Godinu dana kasnije uspjeh je zacementirao ulogom agenta DEA-e Javiera Peñe u Netflixovoj kriminalističkoj drami “Narcos”. Serija o lovu na Pabla Escobara postala je globalni fenomen i potvrdila Pascala kao vodećega glumca sposobnog za kompleksne i moralno sive uloge. Nebo je postalo granica...

Pascalova dominacija nastavila se u dva ogromna serijska projekta našeg doba. U Disneyevoj seriji “The Mandalorian” postao je Din Djarin, šutljivi lovac na glave koji postaje zaštitnik preslatkoga Grogua (Baby Yoda). U HBO-ovoj seriji “The Last of Us”, adaptaciji popularne videoigre, utjelovio je Joela Millera, čovjeka slomljenog srca koji u surovoj budućnosti mora zaštititi nepredvidivu tinejdžericu Ellie od zlih ljudi i zombie gljiva. Obje uloge učvrstile su njegov arhetip grubog zaštitnika s mekim srcem, što je rezoniralo s publikom diljem svijeta i pokrenulo internetski fenomen “daddy” kulture. Uspjeh serije “The Last of Us” bio je monumentalan. Prva sezona zaradila je 24 nominacije za nagradu Emmy, a druga ima 16 nominacija. Za tu ulogu osvojio je i prestižnu nagradu Ceha filmskih glumaca (SAG). Ono što Pascala čini toliko privlačnim nije samo glumački talent nego i njegova autentičnost i ranjivost. Lišen je mačizma.

Foto: promo

- Otvoreno govori o svojim osjećajima, lako zaplače i glasno se smije - opisuju ga prijatelji. Strastveni je zagovornik LGBTQ+ prava, a njegova podrška mlađoj sestri Lux, koja se 2021. javno deklarirala kao transrodna žena, postala je primjer bezuvjetne bratske ljubavi.

- On je bio važan dio ovoga. Bio mi je pravi vodič - izjavila je Lux, koja je također glumica. Uz nju ima i stariju sestru Javieru, filmsku producenticu, i mlađeg brata Nicolása, neuropedijatra.

Foto: Profimedia

Njegov eklektični ukus očituje se i u ljubavi prema književnosti. Među omiljene knjige ubraja klasike kao što su “Jane Eyre” Charlotte Brontë, “Majstor i Margarita” Mihaila Bulgakova, “Watership Down” Richarda Adamsa te remek-djela Gabriela Garcíje Márqueza i Fjodora Dostojevskog. Njegova ljubav prema glazbi također je velika, izjavio je da na svom sprovodu želi da svira “Purple Rain” njegova idola Princea. Drugi idol mu je glumac Nicolas Cage, s kojim je ostvario san glumeći u filmu “Nepodnošljiva težina golemog talenta”.

S 50 godina Pascal je na vrhuncu moći. Nakon uloge u povijesnom spektaklu “Gladijator II” ušao je u Marvelov svijet kao Reed Richards, vođa “Fantastične četvorke”. Tu su i uloge u romantičnoj komediji “Materialists” te mračnoj komediji “Eddington”. Čini se da ne postoji žanr u kojem se ne može snaći.

Foto: promo

I šećer na kraju - posebno mjesto u njegovoj priči zauzimaju žene. Pedro je postao viralna senzacija i predmet žudnje žena diljem svijeta, ne zato što se uklapa u stereotipe holivudskih zavodnika nego upravo suprotno - jer ih ruši. Njegov izgled nije onaj klasičnog ljepotana, ali je neodoljiv. Njegov osmijeh je topao, a ponašanje nježno i pristupačno. Čak su i njegove modne kombinacije pravi hit. Na društvenim mrežama videokompilacije njegovih reakcija, pogleda i izjava skupljaju milijune pregleda.

Njegov ljubavni život, međutim, ostaje misterij. Dok su neki slavni jednako prisutni na crvenim tepisima kao i na naslovnicama tabloida zbog svojih veza, Pascal ne otkriva ništa. Gotovo nikad ne govori o privatnom životu, ne objavljuje fotografije s partnericama, ne komentira glasine. Ipak, kroz godine su se pojavljivale špekulacije. Povezivalo ga se s glumicom Robin Tunney, a navodno je 90-ih kratko hodao s Marijom Dizzijom. Na popisu se našla i kolegica Lena Headey. No ništa od toga nikad nije potvrđeno.

Foto: Manon Cruz/REUTERS - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Na kraju krajeva, čini se kako je Pedro Pascal više od puke zvijezde, on je fenomen. Svijet je pronašao svog heroja, a on je tek počeo...