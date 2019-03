Pepeo Lukea Perryja prosuli po njegovoj farmi u Tennesseeju

Tijelo glumca Lukea Perryja je kremirano, a njegov pepeo obitelj je rasula po njegovoj farmi u Tennesseeju, gdje je povremeno živio više od 20 godina i to mu je mjesto priraslo srcu.

- To je bila njegova želja, poštivali su to - rekao je izvor blizak obitelji. Njegovo imanje rasprostire se na 380 hektara, a zemljište je kupio još devedesetih kada je glumio u 'Beverly Hillsu'.

- Privatna ceremonija u njegovu čast bit će organizirana za nekoliko tjedana - rekao je izvor. Podsjetimo, Perry je preminuo prije deset dana od posljedica moždanog udara u 53. godini.

Luke i njegova zaručnica Wendy Madison Bauer trebali su se vjenčati ovog ljeta, bili su jako zaljubljeni i planirali su vjenčanje dulje vrijeme. Njegova smrt sve je šokirala, posebno njegovu kći Sophie Perry (18).

- Slomljena sam i sje*ana, ali neću sjediti u sobi i cijele dane plakati dok internet ne odluči da je prikladno drugačije. Svatko tko je poznavao mog tatu zna da on to ne bi želio. Pa nemojte ni vi to tražiti od mene - napisala je na društvenim mrežama nakon što su ju pratitelji kritizirali da ne žali dovoljno za ocem.