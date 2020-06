Perčin: Slobodnim umjetnicima kao što je Momčilo je stvarno teško, to nisu uhljebi i niškoristi

Oni imaju jako težak način rada, jer isključivo ovise o dobroj volji poslodavaca, nemaju siguran kruh u rukama, poručila je glumica koja s Otaševićem čeka drugo dijete

<p><strong>Jelena Perčin</strong> (39) i<strong> Momčilo Otašević </strong>(30), glumački par koji ima kćer <strong>Mašu</strong> (1), nedavno su otkrili da će dobiti sina na zimu.</p><p>- Nije bilo planirano, nismo radili na bebi u tom smislu, imali smo u nekoj perspektivi ako se desi dobrodošlo je, i evo desilo se u nekom trenutku kad smo bili dosta razdvojeni, zato nas je i iznenadilo - rekla je Jelena za <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/jelena-percin-progovorila-o-drugom-djetetu-koje-ocekuje-s-momcilom-otasevicem---608437.html">IN magazin</a>.</p><p>Dodala je kako im je važno da je beba zdrava i da sretna dođe na svijet.</p><p>- Nismo imali pretenzija što se tiče spola, ali drago nam je da je dečko jer već imamo dvije cure, pa da i to probamo, ali nije bilo sad tu nekog presinga oko spola moram priznati - ispričala je glumica. </p><p>Priznala je i da joj je trudnoća drugačija s obzirom na to da nosi sinčića.</p><p>- Imam puno jače mučnine nego u prve dvije trudnoće i duže traju, u prve dvije sam se oko 12. tjedna već riješila mučnina, a sad još uvijek nisam, ide na bolje, ali su tu - otkrila je.</p><p>Jelenina kći <strong>Lota</strong> iz prvog braka, kaže Perčin, priželjkivala je brata. </p><p>- Od početka je govorila da je braco i eto ostvarila joj se želja - kazala je.</p><p>Njezin partner Momčilo će ubrzo napustiti Zagreb jer zbog nove glumačke uloge odlazi u Beograd na neko vrijeme.</p><p>- Ali dobro, sad smo nahranili dušu u karanteni, ne smijem se žaliti zato što, kad je netko slobodnjak kao Momo, jako je velika stvar da se posao pokrenuo jer slobodnim umjetnicima je stvarno teško. To nisu uhljebi, to nisu niškoristi, oni imaju jako težak način rada, jer isključivo ovise o dobroj volji poslodavaca, nemaju siguran kruh u rukama - zaključila je.</p>