ZASVIRAO I S NOVIM BENDOM

Pero Galić progovorio je o solo karijeri: 'Stare staze... Isti sam kao prije, ne mijenjam se'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Pero Galić progovorio je o solo karijeri: 'Stare staze... Isti sam kao prije, ne mijenjam se'
Foto: Karla Matulina

Galić je otkrio i da mu neki ljudi nakon izlaska iz benda okrenuli leđa, te su nastavili ići svojim putem. Kako je otkrio on sad gradi jednu novu priču

Stare staze još se gaze. Isti sam kao prije, ne mijenjam se. Mijenja se samo okolina oko mene, rekao je Pero Galić otvorivši novu sezonu emisije ‘Dalibor Petko Show’. Nekadašnji pjevač 'Opće opasnosti' po prvi puta u televizijskom eteru zasvirao je sa članovima novog banda, koje predvodi njegov sin Sebastijan.

Foto: Karla Matulina

- To je bio njegov band, a mi sad gradimo novu priču. Godina je krenula tužno, ali je donijela neke nove trenutke. Moj put ide dalje -rekao je Pero. 

Do kraja godine planira i svoj prvi solo album, a najavio je i koncert u Tvornici kulture, 14. studenog. Rekao je i da su mu neki ljudi nakon izlaska iz banda okrenuli leđa.

- Razočaran sam, jer sam mislio da neke stvari nisu moguće. Napisao sam neka mi samo sude, oni koji su me osudili bez presude. Sami su izašli iz mog života - poručio je Galić. 

Pjevaču  je u emisiji podršku dao Zele Lipovača iz 'Divljih jagoda', u čijem je bandu Galić proveo pet godina.

- Publika se dobro osjeća uz Peru. Jedino mi je žao što nismo napravili još jedan album - rekao je Lipovača. 

Andrija Jarak čestitao je Peri na hrabrosti i poželio mu koncert u pulskoj Areni. Jacques Houdek rekao da bi volio s njime snimiti duet, a Denis Dumančić se prisjetio kako je Pero pjesme u studiju uvijek snimio od prve. Podršku Galiću u emisiji dali su i Zaprešić Boysi te Tiho Orlić

Foto: Karla Matulina

Pjesme za Perin solo album pisat će Mario Vestić, koji je pisao i za 'Opću opasnost'. Prisjetio se kako se dogodila njihova najveća uspješnica 'Jednom kad noć'.

- Trebala je još jedna pjesma da popuni album. Imali su sedam domoljubnih i pokojni Žiža je došao i pitao imam li kakvu pjesmu. Rekao sam imam jednu ljubavnu laganicu. Rekao je može, nije se puno razmišljalo, jer su imali mjesta na traci. Snimilo se brzo, uz dvije akustične gitare - izjavio je Vestić i promijenio povijest banda. 

Pero se dotakao i svoje mladosti provedene na bojištu.

- Istina, rat me ojačao. Kad s 21 godinom imaš otkočenu pušku u ruci, metak u cijevi i ne znaš gdje si. Ali mi smo to pretvorili u glazbu i eto mene na nogama - poručio je, kazavši da je oduvijek vjerovao u sebe. 

U poznim godinama otkrio je i čari društvenih mreža.

- Ali to sve vodi moja snajka Pandora, Sebastijanova draga - poručio je. 

Foto: Karla Matulina

