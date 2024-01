Pero iz 'Života na vagi' posvetio pobjedu teti: 'Umrla je na dan kada sam ja ispao iz showa...'

Nadao sam se da ću pobijediti među nefinalistima jer na dan mog ispadanja iz 'Života na vagi' preminula je moja tetka, koja mi je bila uzor i koju sam spominjao u showu. Bila je jako ponosna što sam ušao u show, pa sam na sprovodu i karminama cijeloj obitelji obećao da ću pobijediti u njezinu čast, rekao nam je Pero Jukić nakon što je u showu 'Život na vagi' proglašen najboljim nefinalistom.

Kada je ispao u prosincu, rekao je da se nada pobjedi među nefinalistima.

- Nadao sam se da ću pobijediti među nefinalistima jer na dan mog ispadanja iz 'Života na vagi' preminula je moja tetka, koja mi je bila uzor i koju sam spominjao u showu. Bila je jako ponosna što sam ušao u show, pa sam na sprovodu i karminama cijeloj obitelji obećao da ću pobijediti u njezinu čast. Osjećam se ponosno, cijela obitelj, moja majka je jako ponosna što sam tu pobjedu njoj posvetio. Kažem, imao sam motiv više, svi su od mene i prije očekivali, ali ovo je bio dodatni motiv koji me gurao naprijed - ponosno je istaknuo Pero.

Foto: Privatni album

Opisao je i kakav je režim treninga imao nakon ispadanja iz showa.

- Moja se transformacija nije previše razlikovala od prije ulaska u show. I prije sam trenirao šest puta tjedno, no mučile su me ozljede zbog kojih sam i nabio kilograme. Vani sam nastavio s treninzima, govorio sam u showu da imam u principu najbolje uvjete kada izađem jer mi prijatelj koji mi je trener ima boksački klub. Imam ključ i pristup od 0 do 24 trenirati, on me gurao i poticao, jedna je velika promjena bila u prilagodbi prehrane. Pomogla mi je nutricionistica Martina koja nam je bila i u showu, a posljednji tjedan program su mi složili ljudi koji pripremaju borce za skidanje kilograma i borbe - objasnio je.

Foto: RTL

U show je ušao sa 180,5 kilograma. Izgubio je 65,9 kilograma, što je ukupno 36,5% tjelesne mase.

- U finalu sam imao 114,6 kilograma, znači izgubio sam 65,9 kilograma. Realna će kilaža biti oko 120 kilograma, tu bih se trebao kretati. Sada ću malo promijeniti treninge, planiram se fokusirati na povratak mišićne mase, a kako je mišić teži od sala, možda ću dobiti koji kilogram. Možda se dogodi da skinem još malo sada kada krenem trenirati s tim teškim utezima, ali vidjet ćemo. Planiram držati oko 120 kilograma - rekao nam je.

Foto: RTL

A što će napraviti s nagradom od 7.500 eura?

- Već sam u showu rekao da nisam došao zbog novca u emisiju pa ću dobar dio donirati u humanitarne svrhe, a ostatak potrošiti na operaciju koljena - bez razmišljanja je poručio Pero.

Foto: Privatni album

Tijekom showa i nakon ispadanja imao je veliku podršku obitelji, prijatelja, ali i brojnih drugih, za koje kaže, da nije znao da ga prate.

- Svi su bili iznenađeni, oduševljeni! Imam veliku podršku obitelji i prijatelja, mamu nazivaju svi živi iz Slavonije i Posavine, daljnja rodbina, nisam ni znao da ljudi to toliko prate! Ponosni su što sam napravio veliki rezultat, izgubio više od 60 kilograma. Djevojka je izjavila da joj to nije bitno, da bi ona bila sa mnom bez obzira na sve. Poznajemo se godinama, ona mene voli kao osobu i nije joj to bitno, ali je ponosna na to što sam napravio, na taj rezultat i to sve - zaključio je.

Foto: Privatni album

