KAKO JE BITI OTAC ŠESTERO DJECE

Petar Dragojević: Savjete strica Olivera i svojoj djeci prenosim

Piše Meri Tomljenović,
Čitanje članka: 6 min
Petar Dragojević: Savjete strica Olivera i svojoj djeci prenosim
Foto: Instagram

U obitelj im je prije mjesec dana stigla i Teresa, šesto dijete Petra i Andree • Ona jedina nije stigla upoznati baku, Andreinu mamu, za kojom obitelj tuguje

Hrvatski kantautor Petar Dragojević (45) javnosti je postao poznat krajem '90-ih i početkom 2000-tih kroz festivalske nastupe i niz uspješnih albuma, no osim uspješne pjevačke karijere, popularni pjevač sa suprugom Andreom izgradio je jednako uspješnu obiteljsku priču.

