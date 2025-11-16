Petar Grašo oduševio dijasporu: Ne radim dugoročne planove, a molim se Bogu da mi glas izdrži

Petar Grašo još je uvijek bio zadihan kad je stao pred nas nakon svog nastupa na Hrvatskoj noći u Frankfurtu. Sa scene je doslovno 'sišao u kameru', mokar od znoja, ali i dalje potpuno nasmijan, s onom svojom prepoznatljivom lakoćom koja ga prati već tri desetljeća karijere.

Frankfurt: Hrvatska noć u Suwag Energie Areni | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Ispričavam se što sam još ovako sjajan, upravo je sve završilo - našalio se odmah na početku. Dojmovi? Ovo je stvarno posebna energija. Imamo mi lijepih koncerata po dijaspori, ali Hrvatska noć… ona je već dobila svoj sjaj, svoju karizmu. I publika i izvođači dolaze s očekivanjem svečanosti i svake godine ta noć sama sebe opravda - dodaje.

Publika ga je posebno dirnula.

- Vidim ljude zagrljene, nasmijane, umotane u zastave… i sve je ljubav. Zadnjih godina, nažalost, vidimo da se pod zastavama znaju skrivati razne agresije, toga ne volim. Ali ovdje… ovdje kad vidim Slavoniju, Istru, Split, Dubrovnik, Breljane… sve na jednom mjestu, samo radosno, to je publika koju želim na svakom koncertu - kaže Grašo.

Frankfurt: Hrvatska noć u Suwag Energie Areni | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

A u Frankfurt nije stigao sam.

- Došla je i moja supruga Hana. Sutra putujemo na kratko privatno putovanje, blizu, ništa daleko. Jedno dijete je s nama, drugo je na sigurnom - smije se pjevač.

Nova godina je pred vratima, pa samim time i planovi za 2026. godinu. No Grašo ostaje vjeran sebi, ne donosi velike, unaprijed zacrtane planove.

- Nikad nisam čovjek koji radi velike dugoročne planove. Naravno da vidim sebe u nečemu, ali ne razmišljam o tome gdje ću biti za deset godina. Ono što mogu reći jest da će sljedeća godina biti fenomenalna koncertno. Već sada smo završili novogodišnje angažmane. Bit će ih puno, kao i ove godine, oko osamdesetak - otkriva.

Foto: Antonio Ahel

Tu se na trenutak zaustavi, kao da želi dodati nešto važnije od samih brojki.

- Ove godine izgubili smo Halida. Možda je on imao planove, možda netko drugi. Svi mi imamo planove… a onda život napravi svoje. Zato kažem: zdravlje, obitelj, pa muzika. To mi je redoslijed - dodaje tiše, gotovo zamišljeno.

Njegova slavljenička turneja nastavlja se i u 2026., jer u proteklih 12 mjeseci nije stalo sve što je publika tražila.

- Imamo još puno gradova, šesti Lisinski, i još koncerata koje jednostavno nismo uspjeli ugurati u ovu godinu. U studiju završavamo tri nove pjesme koje bi trebale ugledati svjetlo dana kroz 2026. - dodaje.

Na pitanje kako čuva glas kroz sve ove godine, iskreno priznaje: 'Čuvam se koliko mogu. Nisam najdiscipliniraniji čovjek na svijetu, ali neka pravila poštujem. Kad imam koncerte, trudim se živjeti što mirnije i pjevati što zdravije. Molim Boga da glas izdrži, i to je to'.

Frankfurt: Hrvatska noć u Suwag Energie Areni | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

A što radi kad ne radi? Tu se vidi onaj "privatni Grašo", daleko od reflektora.

- Ja volim raditi, nisam tip koji cijeli dan leži na kauču. Istina, ima dana kad se rastegnem par sati, ali ja sam aktivan. Kod kuće mi je glazba i dalje prioritet, ali imam i vrt s kojim se bavim, imam brod pa lovim ribe, što mi je najdraže nakon muzike. I imam svoje ljude… prijatelje iz drugih branši, ne iz glazbe. S njima sam najopušteniji - kaže.

Njegova druženja, kaže, nisu klupska niti javna.

Frankfurt: Hrvatska noć u Suwag Energie Areni | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Ne izlazim po klubovima. To je kod mene jednostavno: auto do haustora, gore kod prijatelja ili oni kod mene. Kuhamo, pijemo vino, pričamo o svemu. To mi je najdraže. To su moji krugovi - priznaje.

A o prijateljstvu sa Sašom Matićem govori posebno toplo.

- Saša je moj izuzetno dragi prijatelj, jedna nevjerojatna duša i još nevjerojatniji glas. On je isto trideset godina na sceni, ima svoju publiku i svaki njegov uspjeh me raduje kao da je moj. Na njegov koncert, nažalost, neću stići, nisam slobodan taj dan, ali pjevali smo mi zajedno mnogo puta. Ne fali ništa - govori Grašo.