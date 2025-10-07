Obavijesti

OBITELJSKA IDILA

Hana Huljić Grašo progovorila o majčinstvu i obitelji: 'Ispunjena sam, samo živim za našu sreću'

Piše Sara Študir,
Zaprešić: Kapitalno djelo skladatelja Tončija Huljića i Hane Huljić Grašo pod nazivom "Pop Misa Mediterana" | Foto: ILUSTRACIJA/Matija Habljak/PIXSELL

Pjevačica je ispričala kako joj je suprug Petar Grašo najveća potpora te da je uz njegovu prisutnost sve 'stabilnije'. U odgoju njihovo dvoje djece joj pomaže i majka Vjekoslava Huljić

Prošlog vikenda, na proslavi 5. rođendana jednog brenda prirodne kozmetike u Splitu, okupile su se brojne hrvatske zvijezde. Među njima nalazila se i glazbenica Hana Huljić Grašo koja je za IN magazin progovorila kako se snašla u ulozi majke te svojoj obitelji. 

Supruga pjevača Petra Graše, istaknula je kako joj je upravo on najveća potpora. Iako još uvijek aktivno održava koncerte, Grašo mnogo vremena provodi i sa svojom obitelji koja se, osim bračnog para, sastoji od kćeri Albe i sina Tonija. Pjevačica je istaknula kako je uz njegovu prisutnost sve 'nekako stabilnije'.

Beograd: Hana i Petar Grašo zajedno na dodjeli nagrada MAC
Foto: Milan Maricic

Ova glazbenica, koja trenutno za svoje obožavatelje priprema čak dvije nove pjesme, priznala je da ju je majčinstvo promijenilo: 'Shvatiš što je zapravo u životu važno, toliko se ne opterećujem nekim stvarima koje vidim da se drugi ljudi opterećuju, nekako samo živim taj naš život i toliko sam ispunjena i jednostavno samo živim za našu sreću.'

U daljnjem razgovoru, ova je samozatajna glazbenica progovorila o odnosima unutar svoje obitelji. Istaknula je kako trogodišnja Alba jako voli svog mlađeg brata, no uvijek treba biti oprezan jer se malena 'zaboravi i malo ga previše stisne'. Za Tonija, koji će uskoro proslaviti svoj prvi rođendan u krugu najuže obitelji, Hana kaže da karakterno više sliči njenoj obitelji, dok je Alba više 'povukla na Petrovu stranu'.

Foto: screenshot/Youtube

Nadalje, Huljić Grašo istaknula je kako veliku ulogu u odgoju njene djece ima njena majka Vjekoslava Huljić koja joj neumorno pomaže u svakodnevnom životu. 'Pita je baka u koga si zaljubljena, a Alba kaže: 'U baku', šaljivo prepričava glazbenica.

