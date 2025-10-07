Pjevačica je ispričala kako joj je suprug Petar Grašo najveća potpora te da je uz njegovu prisutnost sve 'stabilnije'. U odgoju njihovo dvoje djece joj pomaže i majka Vjekoslava Huljić
Hana Huljić Grašo progovorila o majčinstvu i obitelji: 'Ispunjena sam, samo živim za našu sreću'
Prošlog vikenda, na proslavi 5. rođendana jednog brenda prirodne kozmetike u Splitu, okupile su se brojne hrvatske zvijezde. Među njima nalazila se i glazbenica Hana Huljić Grašo koja je za IN magazin progovorila kako se snašla u ulozi majke te svojoj obitelji.
Supruga pjevača Petra Graše, istaknula je kako joj je upravo on najveća potpora. Iako još uvijek aktivno održava koncerte, Grašo mnogo vremena provodi i sa svojom obitelji koja se, osim bračnog para, sastoji od kćeri Albe i sina Tonija. Pjevačica je istaknula kako je uz njegovu prisutnost sve 'nekako stabilnije'.
Ova glazbenica, koja trenutno za svoje obožavatelje priprema čak dvije nove pjesme, priznala je da ju je majčinstvo promijenilo: 'Shvatiš što je zapravo u životu važno, toliko se ne opterećujem nekim stvarima koje vidim da se drugi ljudi opterećuju, nekako samo živim taj naš život i toliko sam ispunjena i jednostavno samo živim za našu sreću.'
U daljnjem razgovoru, ova je samozatajna glazbenica progovorila o odnosima unutar svoje obitelji. Istaknula je kako trogodišnja Alba jako voli svog mlađeg brata, no uvijek treba biti oprezan jer se malena 'zaboravi i malo ga previše stisne'. Za Tonija, koji će uskoro proslaviti svoj prvi rođendan u krugu najuže obitelji, Hana kaže da karakterno više sliči njenoj obitelji, dok je Alba više 'povukla na Petrovu stranu'.
Nadalje, Huljić Grašo istaknula je kako veliku ulogu u odgoju njene djece ima njena majka Vjekoslava Huljić koja joj neumorno pomaže u svakodnevnom životu. 'Pita je baka u koga si zaljubljena, a Alba kaže: 'U baku', šaljivo prepričava glazbenica.
