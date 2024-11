Petar Grašo progovorio o kćeri i sinu: 'Mislim da će oni više biti mamini jer je tata manje tu...'

Glazbeni bračni par Petar Grašo i Hana Huljić prošloga tjedna dobili su sina, kojem su dali ime Toni, po Grašinom djedu. Prije dvije godine postali su roditelji malene Albe, a ovih dana radosti u njihovoj kući ima kao i tada.

- Naravno da se radujemo, sad već možemo reći da ipak nekog iskustva imamo pa sve ide lakše, više ništa nije prvi put, ali jedino šta je isto je radost - rekao je Grašo za In magazin.

Slab je na svoju kćer, a iako se kaže da su tatine kćeri, a mamini sinovi, u njegovoj obitelji podjela je jasnija.

- Ja mislim da će oni više bit mamini, jer će tate biti nešto malo manje nego mame. Mama brine, iako tata kad dođe, tata je ko neki mali monument jer ga nema puno. Vidit ćemo šta će oni izabrat, lako je birat kad ima oba roditelja, bake i dide, ovisno tko ti ja taj dan dao čokolino ili zabranio. Djeca brzo mijenjaju afinitete - kazao je Petar.

Iako ima niz koncerata, Petru je obitelj uvijek na prvom mjestu.

- Hvala Bogu ja dosta često, koliko god je moj tempo dosta živahan, trudim se, ulažem dodatne napore, kad uhvatim neke rupe između koncerata da odmah letim kući, makar uhvatim tih 48 ili 72 sata, nisam kontinuirano ali sam tu, gledamo se, zajedno radujemo - priznaje glazbenik.

Dogodine će obilježiti jubilarnih 30 godina karijere, a u ponedjeljak je najavio koncert u dvorani 'Vatroslav Lisinski', kojeg će održati 12. svibnja.

- Moja je ideja prije svega da to bude mali spektakl. Zašto mali, er su moji arenski koncerti bili prije neke 2, 3 godine. Tu smo doradili sve neke veće arene. Sad mi je ideja da tu energiju stavimo u neke malo manje dvorane. Malo intimnije dvorane. Na jedna ležeran način, veliki klavir, puno muzičara, razgovor s publikom i smijanje. Službeno, dan mog pojavljivanja koje je bilo prvo 1995, počinje 1.1. 2025. a točni datumi, koncerti će početi negdje u proljeće. I trajat će do kraja godine - rekao je glazbenik za In magazin.

