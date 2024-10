Obitelj Grašo za 24sata: 'Mama i beba su dobro. Roditelji su jako sretni, kao i sestrica Alba'

U obitelji Grašo danas se rodio sin. Nazvan je Toni, po Petrovom djedu Tončiju. Roditelji su jako sretni, kao i sestrica Alba. Mama i beba su dobro, a obitelj Grašo će dolazak prinove proslaviti diskretno u krugu obitelji, poručili su iz obitelji za 24sata.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL (ilustracija)

Hana Huljić Grašo je jutros rodila malenog Tonija koji je na svijet stigao carskim rezom, javio je Jutarnji list.

Hana i Petar su u srpnju 2022. godine dobili i kćer Albu, a te godine u veljači su uplovili u bračnu luku u crkvi sv. Dominika u Splitu.

Podsjetimo, vijest o drugoj trudnoći potvrdio je sam Grašo za InMagazin u travnju ove godine, dok je u svibnju za Radio Dalmaciju otkrio kako se osjeća uoči dolaska prinove.

Foto: Instagram/screenshot

- Hvala cijeloj ekipi na čestitkama i svima na brojnim divnim porukama. Mi se trudimo koliko je moguće ne maltretirati ljude s našim privatnim životom. No, lijepe informacije pronađu svoj put do javnosti te nas raduje kad vidimo koliko se ljudi raduje s nama - rekao je Grašo tada.

Pjevačica je u lipnju nastupala na ljetnoj pozornici Novih dvora bana Jelačića u Zaprešiću. Tamo je održan koncert 'Pop Misa Mediterana', značajno značajno djelo skladatelja Hane i Tončija Huljića.

Zaprešić: Kapitalno djelo skladatelja Tončija Huljića i Hane Huljić Grašo pod nazivom "Pop Misa Mediterana" | Foto: ILUSTRACIJA/Matija Habljak/PIXSELL

Tada je blistala u dugoj bijeloj haljini, a svoj trudnički trbuh nije mogla sakriti.

Grašo je ranije govorio o tome kako se Hana osjeća u drugoj trudnoći.

- Kako je Hana? Kao svaka trudnica. Jedan dan joj se jedu kroasani, drugi dan ne voli kroasane. Onda joj jedan dan super miriše moj parfem, drugi dan joj je grozan. To valjda tako treba biti, to je ok! - rekao je glazbenik za InMagazin tada.