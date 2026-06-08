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Petar Pereža uskoro stiže u RTL Danas: 'Radujem se izazovima'

Piše 24sata,
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Petar Pereža uskoro stiže u RTL Danas: 'Radujem se izazovima'
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Foto: Maja Bota Strbe

Televizija je moćan medij, ali njezina najveća snaga leži u povjerenju koje gradite s ljudima koji vas puštaju u svoje domove svake večeri, poručio je Pereža

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Voditelj i urednik Petar Pereža pridružuje se uskoro timu središnje informativne emisije RTL Danas. Jedan od najpoznatijih televizijskih voditelja u Hrvatskoj raduje se novim izazovima te se priprema, kaže, s puno fokusa i mira kojeg donosi njegovo bogato televizijsko iskustvo. Petar Pereža pridružio se informativnom timu RTL-a, a uskoro stiže i pred televizijske ekrane u voditeljskoj ulozi središnje informativne emisije RTL Danas. Pripreme su u jeku, a uzbuđenje, kaže Pereža, uvijek postoji.

Foto: Maja Bota Strbe

- Pripremam se onako kako sam to radio oduvijek – s puno fokusa, ali i s mirom koji donosi iskustvo. Naravno da uzbuđenje postoji, jer onog trenutka kada profesionalac prestane osjećati onu pozitivnu tremu i leptiriće prije nego što se upali crveno svjetlo na kameri, to je znak da se posao pretvorio u puku rutinu. Za mene je ovo prelazak u novu ekipu, novu energiju i sjajan tim profesionalaca koji me je dočekao s nevjerojatnom toplinom. Trenutačno punim baterije u krugu obitelji, koja je bogatija za još jednu malenu članicu. Vjerujem da je to najbolja moguća priprema za sve što slijedi - otkriva voditelj i urednik RTL-a Danas.

Od prvih dana svoje karijere pa sve do danas, Pereža se vodi najvišim standardima struke.

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- Od prvog dana moje karijere pa sve do danas, glavne smjernice su mi točnost, odgovornost prema gledateljima i ljudski integritet. Televizija je moćan medij, ali njezina najveća snaga leži u povjerenju koje gradite s ljudima koji vas puštaju u svoje domove svake večeri. Kada stojim ili sjedim u studiju, moja dužnost je biti jasan, objektivan i pravedan, ali iznad svega – ostati čovjek. To je vrijednost od koje nikada ne odstupam i koju s ponosom donosim i u redakciju RTL-a - jasan je Pereža.

Foto: rtl

Važno mu je, dodaje, od prvih novinarskih koraka pa do danas, ostalo izvještavati iz svih dijelova Hrvatske - za svakog čovjeka u našoj zemlji. Ključno je, kaže, da informativni program ne bude fokusiran isključivo na velike centre i političke hodnike.

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- Prave, životne priče nalaze se u svakom kutku Hrvatske, među ljudima koji se svakodnevno bore sa svojim izazovima i ostvaruju svoje uspjehe. Izvještavati iz svih dijelova Lijepe Naše, a posebno onih pomalo zaboravljenih i zapostavljenih znači dati glas onima koji se često ne čuju! Upravo to informativnom programu daje dušu i vjerodostojnost. RTL Danas to radi sjajno i radujem se što ću biti dio te misije - priča Petar.

Cijeli svoj radni vijek proveo je u medijima, a u novinarstvo se zaljubio još tijekom rane mladosti.

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- Zaljubio sam se u ovaj posao još u ranoj mladosti, kao dječak iz predgrađa, koji je želio da se glas i moje mikrosredine čuje malo dalje od lokalnog dućana i autobusne stanice. A što se tiče entuzijazma i emocija one su svakako ključne za moj rad jer, novinarstvo i televizija nisu klasičan posao s fiksnim radnim vremenom, to je način života. Emocije su danas možda i dublje nego na početku, jer s godinama naučite još više cijeniti težinu i važnost svake izgovorene riječi. Ovaj novi profesionalni korak samo je dodatno potpalio tu iskru - zaključuje Pereža.

Foto: Maja Bota Strbe

Središnju informativnu emisiju RTL Danas ne propustite svakim danom od 19 sati na RTL-u!

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