Petar Pereža i supruga Morana dobili su kćer, a evo kako je krenula njihova ljubavna priča

Televizijski voditelj Petar Pereža i njegova supruga Morana proživljavaju jedne od najljepših trenutaka u životu. U njihovu obitelj, nakon dvojice sinova, stigla je djevojčica, zaokruživši tako jedno važno životno poglavlje koje se poklopilo i s velikim profesionalnim promjenama za poznatog voditelja. Ponosni roditelji s javnosti su podijelili sretnu vijest i otkrili neobično ime koje su odabrali za svoju kćer.

Sretnu vijest Pereža je objavio na svom Facebook profilu, uz dirljivu fotografiju na kojoj dodiruje ručicu novorođene kćeri, a njegova objava brzo je izazvala val oduševljenja i čestitki prijatelja i pratitelja.

​- Stigla nam je Mari Charbel. Mama Morana je super, a braća i tata najponosniji na svijetu! - napisao je Pereža, a u komentarima su se odmah zaredale dobre želje.

"Čestitam. Mami brz oporavak! Djetešce vam svima bilo na blagoslov", "Iskrene čestitke dragi Petre uz obilje Božjeg blagoslova cijeloj obitelji", samo su neke od poruka podrške koje su stigle na adresu sretne obitelji.

Djevojčici su se posebno razveselila starija braća, Toma (18) i Šimun (16).

Ime s posebnim duhovnim značenjem

Odabir imena Mari Charbel za mnoge je bio nesvakidašnji, no ono nosi duboko i višeslojno značenje koje je usko povezano s vjerom, koja je, kako je voditelj i ranije isticao, važan dio života njegove obitelji. Sveti Charbel, po kojem je djevojčica dobila ime, bio je libanonski redovnik i svećenik poznat po asketskom životu i brojnim čudesnim ozdravljenjima koja mu se pripisuju. Ime Mari, kao oblik imena Marija, simbolizira čistoću, vjeru i zaštitu. Ovim jedinstvenim imenom roditelji su, čini se, poželjeli da njihova kći odrasta s osjećajem posebnog identiteta i duhovne snage.

Ljubavna priča Petra i Morane Pereže započela je prije dvadeset godina, u ožujku 2005. godine. Spojila ih je zajednička prijateljica Kristina Tešija. Petar je tada radio kao urednik na Radio Dalmaciji u rodnom Splitu, dok je Morana, odgojiteljica iz Šibenika, u Split došla u posjet. Kristina, koja je s Petrom radila na radiju, a s Moranom studirala na Pedagoškom fakultetu, organizirala je susret.

​- Otišli smo zajedno na kavu, sljedeći tjedan ja sam nju posjetio u Šibeniku i tako je počelo - prisjetio se voditelj u jednom od intervjua. Udaljenost između dva grada nije bila prepreka za zaljubljeni par, a oboje su kasnije potvrdili da se radilo o ljubavi na prvi pogled.

​- Odmah sam osjetila da je Petar osoba s kojom bih mogla provesti život - otkrila je Morana u jednom od rijetkih medijskih istupa.

Njihova veza brzo je postala ozbiljna. Već sredinom kolovoza 2005., nakon što je Pereža prihvatio poslovnu ponudu na Novoj TV, par se zajedno preselio iz Dalmacije u Zagreb. Svoj su odnos okrunili brakom u srpnju 2006. godine, a vjenčanje u Skradinu bilo je sve samo ne obično. Nakon crkvene ceremonije, s devedesetak uzvanika otplovili su brodom do ušća rijeke Krke. Tamo su, u opuštenoj atmosferi jednog restorana okruženog prirodom, nastavili slavlje, a goste su čak zamolili da ponesu i kupaće kostime. Ubrzo je stigla i kruna njihove ljubavi; u siječnju 2007. rodio im se prvi sin Toma, a dvije godine kasnije i sin Šimun.

Pereža je u intervjuima često naglašavao kako mu je obitelj najveći prioritet te da zajedničke trenutke, poput nedjeljnih ručkova i odlazaka na misu, cijeni više od svega. Njihova priča odražava snagu zajedništva, ljubavi i posvećenosti, vrijednosti koje su im pomogle i u suočavanju sa životnim izazovima, poput dijagnoze dijabetesa tipa 1 kod mlađeg sina Šimuna.

Dolazak kćeri Mari Charbel poklopio se s još jednom velikom promjenom u Petrovu životu. Nakon dugogodišnjeg angažmana na Novoj TV, nedavno je prešao na RTL, gdje će uz voditeljsku ulogu preuzeti i uredničke zadatke, otvarajući tako novo poglavlje, kako na privatnom, tako i na profesionalnom planu.

*Uz pomoć AI-ja