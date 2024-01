Petar Šegedin otkrio za 24sata zašto ga zovu Pijero: 'Pjesmu sam posvetio curi, drago joj je'

Nazvao me Tonči jednog dana i rekao: 'Petre, ime i prezime ti je super, ali fali mi ono neko treće ime. Ljudi će reći išli smo na koncerta Petra, ali kojeg? Dragojevića, Graše ili Šegedina? Smisli neko ime i nazovi me', govori nam mladi glazbenik Petar Šegedin. Korčulanin mu je predložio ime Pijero.

- Na što me Tonči upitao tko je genije koji se toga sjetio. Kažem mu da sam ja, a on na to: 'Sad se ti praviš pametan, a ja glup'. To me tako nasmijalo - kaže Pijero o postanku umjetničkog imena. Šegedina su prozvali Pijerom još u djetinjstvu i to po pjesmi Ivice Percla ''Stari Pjer''.

Tonči: Od Pijera radim solistu

Tončiju Huljiću, tati-mati hrvatske glazbene scene, Pijero je zapeo za oči tijekom njegove prve izvedbe u ''Superstaru'', gdje je Tonči bio član žirija. Tonči ga je nakon showa uzeo pod svoje i dao mu pjesmu ''Da me malo srića stigne''.

- Nisam pjesmu držao u ladici. Nemam pjesme na lageru, ja to tako ne radim. Prvo biram izvođača, pa onda pjesmu. Pazim i kojoj se publici obraćamo, nisu više pjesme za sve generacije. U Pijeru sam vidio da ono može pjevati nešto što ja volim raditi. Starija glazba se sad provlači kroz moderne klape, ali Pijeru to ne treba. On može biti sam na pozornici. Od njega radim autohtonu verziju soliste - objasnio nam je Huljić.

Pijero kaže da je pravi gušt surađivati s Huljićem.

- S Tončijem je jako jednostavno i lijepo snimati. On je glazbeni genije i kad radite s njim sve izgleda dosta jednostavno i ništa nije problem. Meni se čini da smo pjesmu snimili u nekoliko sekundi. Meni se pjesma odmah svidjela jer paše našem dalmatinskom melasu. Jako volim stihove koji diraju dušu - kaže Korčulanin.

Djevojka Lucija ga podržava

Pjesmu ''Da me malo sriće stigne'' Pijero je posvetio djevojci Luciji.

- Znamo se odnedavno i jednostavno ljubav se desila. Njoj je drago zbog mog uspjeha i jako je sretna. Rekla mi je da moram biti broj 1 - smije se Pijero.

Coce je nastupao na festivalu Pijerinog oca

U RTL-ovom showu Pijero je mnoge osvojio svojim glasom podsjetivši ih na svog kuma, preminulog Vinka Cocu.

- Vinko je godinima dolazio kod mog tate na festival 'Marco Polo'. Prvi put je došao 1996., a ja sam se rodio 2005. Stari je pitao Vinka hoće li biti kum i on je pristao - kaže nam Pijero. Mladi Korčulanin gledatelje je oduševio izvedbom pjesme ''Da je meni s tobom kroz pasike''.

- Velika mi je čast što sam ga poznavao. Postoji jedna anegdota, ali malo je prosta. Jednom mi je rekao: 'Sinko, čovik ispod sto kila je ku*ac a ne čovik'. To mi je rekao par puta, a ima puno tih anegdota kad bi dolazio na Korčulu, kad bi se zajedno družili. Bilo je smijeha, nekad i suza, vrlo lijepih trenutaka - rekao je tad Petar koji je tijekom izvođenja Cocine pjesme nosio njegovo odijelo staro 50 godina.

Pijero je završio na trećem mjestu u 'Superstaru', ali je prvi od natjecatelja snimio pjesmu.

- Na to nisam mogao utjecati. Tako je valjda htjela sudbina. Želim i da moje kolege iz showa ubrzo snime pjesmu i postanu popularni. To bi mi baš bilo drago - rekao nam je Pijero.

On i Tonči već rade na novoj pjesmu za festival Melodije Jadrana, a ubrzo kreće i nova sezona 'Superstara'.