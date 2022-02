Iako je Kim Kardashian (41) čvrsto odlučila da je braku došao kraj, Kanye West (44) ne odustaje od njihove ljubavi. Nakon što joj je za Valentinovo poslao kamionet pun ruža, internetom je počela kružiti snimka u kojoj Pete Davidson (28) proziva repera.

Snimka SNL-a je još iz 2018. godine, a već tada je slavni komičar komentirao ponašanje Westa, nakon nekih od njegovih tadašnjih javnih ispada.

- Koliko moraš biti loš u politici da čak i ja to primijetim - rekao je Pete, koji je zatim nastavio komentirati Kanyeovo mentalno zdravlje.

- On kaže da je to pravi on i da ne pije lijekove. Pij lijekove. Ja ih pijem, super su. Da uđem u avion i da pilot viče 'ovo sam pravi ja', ja bih iskočio iz tog aviona. Mentalna bolest nije opravdanje da budeš kreten - rekao je Pete.

A za kraj, komičar je stavio kapu koja je bila inspirirana predsjedničkom kampanjom Donalda Trumpa (75), kojeg je West svojedobno podupirao.

- Vratite nam starog Kanyea iz 2006. godine - pisalo je na kapi.

Snimka ovih dana 'vlada' internetom, pogotovo s obzirom na Kanyeove 'ispade' preko Instagrama zbog veze između Kardashianke i komičara. Ovog Valentinova Kanye je svojoj bivšoj supruzi poslao kamionet pun ruža u nadi da će doći do njihovog pomirenja.

- Moja verzija je kristalno jasna - Kanye je u natpisu na kamionetu namjerno napravio gramatičku pogrešku. 'Clear' je napisao 'Klear' kako bi svi znali da je njegova romantična gesta upućena bivšoj supruzi Kim.

Također, na Valentinovo je potvrđeno da Kanye i Julia Fox (32) više nisu skupa. Glumičin predstavnik je izjavio da su i dalje prijatelji, no ona svoj život u New Yorku neće napustiti i preseliti se k njemu u Los Angeles.