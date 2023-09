Pete Davidson opet ljubi, izvori potvrdili: 'Viđeni su u jednome hotelu, proveli su noć zajedno'

Kako prenosi Us Weekly, glumac i komičar Pete Davidson (29) i glumica Madelyn Cline (25), u romantičnoj su vezi.

- Pete i Madelyn su zajedno. Proveli su noć u hotelu Beverly Hills, a zatim su sljedećeg jutra zajedno doručkovali. Bili su poprilično neprimjetni, držali su se ležerno i nosili su bejzbolske kape - potvrdio je izvor blizak paru.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Davidson drži poprilično velik popis slavnih djevojaka s kojima je bio u vezi, a posljednja je glumica Chase Sui Wonders (27) s kojom je nedavno prekinuo, nakon oko godinu dana veze.

Kratko je izlazio i s modelom Emily Ratajkowski (32), kao i s Kim Kardashian (42) te glumicom Phoebe Dynevor (28). Bio je i nekoliko mjeseci zaručen s pjevačicom Arianom Grande 2016., kojeg je ona kasnije spomenula i u pjesmi.

Njegove veze često su punile naslovnice medija, a on je još ranije komentirao kako je svjestan da 'slava' dolazi s posljedicama.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

- U 20-im sam godinama i izlazio sam s ljudima. I iz nekog razloga, to je ljudima vrlo ludo i zanimljivo, ali osobno ne mislim da je zanimljivo. U ovoj zabavnoj industriji sam skoro pola života - 14 ili 15 godina i to u nacionalnoj TV emisiji. U 12 godina izlazio sam s 10 ljudi. Ne mislim da je to toliko ludo, ali nekima je to vrlo zanimljivo. To je postalo sve o čemu su pričali - objasnio je Davidson.

Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com

Cline, poznata po ulozi u Netflixovoj uspješnici 'Outer Banks' bila je u vezi s kolegom sa seta, Chaseom Stokesom, nešto više od godinu dana, ali je ljubavni život držala daleko od javnosti.

- Neki ljudi mogu razgovarati o svom osobnom životu - ja ne mogu. Ako dajete sve, sto posto svoje energije,što ostane za vas? Napokon shvatiš zašto ljudi, javne osobe, drže svoje krugove prijatelja malima.Shvatila sam da postoje dijelovi mog života na koje samo ja ili još jedna osoba imamo pravo. Više volim da je tako. Također stvari samo čini posebnima. Obično su takvi odnosi - ispričala je u veljači.

POGLEDAJTE ŠTO SU NAM OTKRILI DEČKI IZ KUKUS-A: