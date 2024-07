Pete Davidson opet slobodan! Izvori tvrde: 'Ostali su prijatelji'

Komičar Pete Davidson (30) i glumica Madelyn Cline (26) navodno su prekinuli nakon manje od godinu dana veze, piše Page Six. Prema izvoru bliskom sad već bivšem paru, Davidson i Cline su okončali svoj odnos 'tek nedavno', a ostali su u prijateljskim odnosima.

Par je prvi put zajedno snimljen u javnosti u rujnu 2023., ali su svoju vezu držali u tajnosti. Svoju romansu započeli su nakon što su oboje prekinuli svoje dugogodišnje veze.

2023 MTV Video Music Awards in Newark | Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Davidson drži poprilično velik popis slavnih djevojaka s kojima je bio u vezi. Prije Madelyn, bio je s glumicom Chase Sui Wonders (27) s kojom je prekinuo nakon oko godinu dana veze.

Kratko je izlazio i s modelom Emily Ratajkowski, kao i s Kim Kardashian te glumicom Phoebe Dynevor. Bio je i nekoliko mjeseci zaručen s pjevačicom Arianom Grande 2016., kojeg je ona kasnije spomenula i u pjesmi.

Njegove veze često su punile naslovnice medija, a on je još ranije komentirao kako je svjestan da 'slava' dolazi s posljedicama.

- U 20-im sam godinama i izlazio sam s ljudima. I iz nekog razloga, to je ljudima vrlo ludo i zanimljivo, ali osobno ne mislim da je zanimljivo. U ovoj zabavnoj industriji sam skoro pola života - 14 ili 15 godina i to u nacionalnoj TV emisiji. U 12 godina izlazio sam s 10 ljudi. Ne mislim da je to toliko ludo, ali nekima je to vrlo zanimljivo. To je postalo sve o čemu su pričali - objasnio je Davidson.

Met Gala arrivals in New York City | Foto: Andrew Kelly/REUTERS