LEGENDARNI GLAZBENIK

Peter Doherty početkom svibnja stiže u Zagrebu: Early bird rasprodan u samo jedan dan

Foto: CRISTINA MASSEI

Londonski boem, romantik i jedan od najupečatljivijih autora britanske indie scene, Peter Doherty, 5. svibnja 2026. premijerno stiže u Tvornicu kulture u sklopu europske “From the Baltic to the Bosphorus” turneje

Poznati glazbenik, jedan od najupečatljivijih autora britanske indie scene, Peter Doherty, 5. svibnja 2026. premijerno stiže u Tvornicu kulture u sklopu europske “From the Baltic to the Bosphorus” turneje. Njegov umjetnički put, isprepleten krhkim baladama, sirovim rock’n’rollom i životom na rubu (više doslovce nego metafora), već je odavno upisan u poglavlje pop-kulturne povijesti 21. stoljeća.

Ima on to nešto u sebi što svatko želi osjetiti iz neposredne blizine i uvjeriti se iz prve ruke o kakvoj se jedinstvenoj pojavi radi. Ovo jamačno neće biti jedan od onih koncerata koji se samo odslušaju uz pivo. Early bird ulaznice rasprodane su u samo jedan dan. Pretprodajna cijena ulaznica je 40 eura i može se nabaviti preko Hangtime weba, dok će na dan koncerta, ako ih ostane, ulaznice koštati 45 eura. Hard copy ulaznice uskoro će biti dostupne u Dirty Old Shopu.

Foto: PROMO

Peter Doherty široj je publici postao poznat početkom 2000-tih kao suosnivač i frontmen The Libertinesa, benda koji je britansku rock scenu prodrmao sirovom energijom i snažnom poetikom. Nakon globalnog uspjeha Libertinesa pokreće Babyshambles i zapečaćuje status jednog od najintrigantnijih britanskih autora svoje generacije. Njegov autorski rukopis nastaje na spoju punk nasljeđa, romantične poezije i urbane svakodnevice kakvu, uz London, još rijetko koji grad može pružiti. Njegove pjesme često djeluju poput uglazbljenog dnevnika, a otuda se publika vrlo lako identificira, pa i na neki način solidarizira s onim što čuje.

Dio njegove osobnosti oblikovan je već spomenutom londonskom ulicom, ali i nogometnom kulturom. Doherty je strastveni navijač Queens Park Rangersa (QPR), do te mjere da često nastupa i u njihovim dresovima, a nekad je čak uređivao i prodavao njihov fanzin. Nešto od tog nogometno-navijačkog mentaliteta prenio je i u svoju glazbu, jer, kako i sam kaže: “Nogomet je život.” A u zapadnom Londonu to je sigurno tako.

Foto: cristina massei

O Peterovu životu, koji je bio obilježen osobnim borbama i turbulentnim razdobljima, moglo se čitati u tabloidima i tinejdžerskim magazinima, ali svemu unatoč, kreativnost nikada nije previše patila. Posljednjih godina život dijeli između Velike Britanije i Francuske, gdje nastavlja pisati, snimati i nastupati. Njegov osobni i umjetnički put dokumentiran je i u filmu “Stranger in My Own Skin” iz 2023., koji daje rijedak i iskren uvid u njegov svijet, a iza kojeg stoji Katia de Vidas s kojom se oženio dvije godine prije.

Na pozornici Doherty balansira između nježnih balada, spontanih improvizacija i sirove rock energije. Glas mu nosi tragove svih padova i povrataka. Koncert u Tvornici kulture bit će prilika da se u klupskom prostoru doživi puni raspon njegove poetike – od tihih, intimnih trenutaka do zaraznih refrena koje će zagrebačka publika zasigurno zapjevati s njim. Peter Doherty. Lik i djelo. Dva dana nakon nastupit će u beogradskoj Zappa Barci, također u organizaciji Hangtimea, a to će biti jedina dva koncerta u regiji.

