'KRADLJIVCI'

Remi je u spotu za novu pjesmu otkrila tko je njen partner!

Foto: The Victory Lap Films

Posebnu težinu pjesmi daje i video spot u kojem Remi, poznata po tome da čuva svoju privatnost, prvi put javnosti otkriva svog dugogodišnjeg partnera

Nakon što je samostalni prvijenac „Sloboda“ obilježila radikalnim vizualnim potezom i obrijanom glavom, Remi se vraća s još osobnijom pričom. „Kradljivci“, njezin drugi samostalni singl, donosi intimnu ispovijest o ljubavi koja se ne podrazumijeva nego svakodnevno – krade.

Foto: The Victory Lap Films

- „Kradljivci“ su pjesma o malim, ukradenim trenucima u danu. O onima u kojima svjesno varamo obaveze, stres i kaos svakodnevice kako bismo izabrali – ljubav. Poruka je jasna: ukradi vrijeme za sebe i za onoga koga voliš - ističe Remi.

Remi u ovoj pjesmi i iznimno seksi spotom, ogoljuje pojam intime i vraća ga na njegovo izvorno značenje. Intima nije samo seks – intima je pogled, dodir, tišina, prisutnost. To su trenuci koji čine vezu živom i bez kojih ljubav polako nestaje. „Kradljivci“ su napisani kao izravno obraćanje partneru, ali i kao upozorenje: bez ulaganja u intimu nema ni odnosa.

Foto: The Victory Lap Films

Posebnu težinu pjesmi daje i video spot u kojem Remi, poznata po tome da svoju privatnost čuva poput lavice, prvi put javnosti otkriva svog dugogodišnjeg partnera. Njihova prirodna, nenametljiva bliskost i putenost nose cijeli vizual i savršeno prate emotivnu srž pjesme. 

Spot potpisuje The Victory Lap Films, autorski tim zaslužan i za vizualno snažnu „Slobodu“.

Foto: The Victory Lap Films

„Kradljivci“ su drugi samostalni singl Remi, a ujedno i snažna najava albuma „Gola“ koji obećava još dublje, iskrenije i hrabrije otvaranje. Kako sama Remi kaže: „Sve je rečeno u tekstu pjesme. Tko želi, tko ima prostora u sebi, točno će znati o čemu progovaram. Ljubav ne broji dane i godine, nego trenutke ukradene sreće – za dvoje.“

