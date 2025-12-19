Peter Greene iz 'Pulp Fictiona' imao je ozljede po tijelu: Uzrok smrti još se istražuje

Glumac Peter Greene, negativac Zed iz filma Pakleni šund (Pulp Fiction), imao je ozljede na tijelu kada je prošlog tjedna pronađen mrtav u svom stanu u New Yorku, a vlasti još uvijek pokušavaju utvrditi što je uzrokovalo te ozljede i što je dovelo do njegove smrti. Imao je 60 godina.

Izvori iz policije rekli su za TMZ da je glumčevo tijelo pronađeno s "nekim ozljedama, ali zasad nije utvrđeno što ih je uzrokovalo".

Navodi se da sudski patolog još uvijek pokušava odrediti uzrok i način smrti te da u ovom trenutku nije jasno je li Peterova smrt posljedica ubojstva, samoubojstva, droga ili nečega drugog.

Foto: Antoine Cau

Kako smo ranije izvijestili, Peter je pronađen mrtav prošlog petka u svom stanu na Manhattanu nakon što je policija obavila provjeru njegova stanja.

Policija je, prema dostupnim informacijama, pozvana jer su susjedi nekoliko dana čuli glasnu glazbu koja je dopirala iz njegovog stana. Susjedi su obavijestili upravu zgrade, nakon čega je kontaktirana policija radi provjere, a pozvan je i bravar kako bi otvorio vrata. Glumac je pronađen u dnevnom boravku.

Podsjetimo, Greene je zablistao kao sporedni glumac tijekom 90-ih u brojnim filmovima. Najviše je zapamćen kao sadistički policajac Zed, koji muči Brucea Willisa i Winga Rhamesa u 'Paklenom šundu' Quentina Tarantina te kao glavni negativac u SF komediji 'Maska' nasuprot Jimu Carreyju.

Pojavio se u krimi-klasiku 'Privedite osumnjičene' te nizu nezavisnih produkcija. Krajem 90-ih i tijekom 2000-ih imao je ozbiljnih problema s drogom zbog čega je gubio angažman i završavao na rehabilitacijama. Posljednjih godina glumio je uglavnom u serijama i manje poznatim filmovima, a upravo je trebao snimiti film s Mickeyjem Rourkeom.