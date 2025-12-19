Obavijesti

Show

Komentari 1
NEPOZNAT UZROK SMRTI

Peter Greene iz 'Pulp Fictiona' imao je ozljede po tijelu: Uzrok smrti još se istražuje

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Peter Greene iz 'Pulp Fictiona' imao je ozljede po tijelu: Uzrok smrti još se istražuje
1
Foto: Antoine Cau

Glumčevo tijelo pronađeno je s "nekim ozljedama, ali zasad nije utvrđeno što ih je uzrokovalo", rekao je izvor iz policije, a patolog još uvijek pokušava odrediti uzrok i način smrti

Glumac Peter Greene, negativac Zed iz filma Pakleni šund (Pulp Fiction), imao je ozljede na tijelu kada je prošlog tjedna pronađen mrtav u svom stanu u New Yorku, a vlasti još uvijek pokušavaju utvrditi što je uzrokovalo te ozljede i što je dovelo do njegove smrti. Imao je 60 godina.

Izvori iz policije rekli su za TMZ da je glumčevo tijelo pronađeno s "nekim ozljedama, ali zasad nije utvrđeno što ih je uzrokovalo".

Navodi se da sudski patolog još uvijek pokušava odrediti uzrok i način smrti te da u ovom trenutku nije jasno je li Peterova smrt posljedica ubojstva, samoubojstva, droga ili nečega drugog.

New York: Premijera filma The Bounty Hunter
Foto: Antoine Cau

Kako smo ranije izvijestili, Peter je pronađen mrtav prošlog petka u svom stanu na Manhattanu nakon što je policija obavila provjeru njegova stanja.

Policija je, prema dostupnim informacijama, pozvana jer su susjedi nekoliko dana čuli glasnu glazbu koja je dopirala iz njegovog stana. Susjedi su obavijestili upravu zgrade, nakon čega je kontaktirana policija radi provjere, a pozvan je i bravar kako bi otvorio vrata. Glumac je pronađen u dnevnom boravku. 

IMAO JE 60 GODINA Umro Peter Greene, Zed iz 'Pulp Fictiona'. Našli su ga u stanu
Umro Peter Greene, Zed iz 'Pulp Fictiona'. Našli su ga u stanu

Podsjetimo, Greene je zablistao kao sporedni glumac tijekom 90-ih u brojnim filmovima. Najviše je zapamćen kao sadistički policajac Zed, koji muči Brucea Willisa i Winga Rhamesa u 'Paklenom šundu' Quentina Tarantina te kao glavni negativac u SF komediji 'Maska' nasuprot Jimu Carreyju.

Pojavio se u krimi-klasiku 'Privedite osumnjičene' te nizu nezavisnih produkcija. Krajem 90-ih i tijekom 2000-ih imao je ozbiljnih problema s drogom zbog čega je gubio angažman i završavao na rehabilitacijama. Posljednjih godina glumio je uglavnom u serijama i manje poznatim filmovima, a upravo je trebao snimiti film s Mickeyjem Rourkeom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Prošlo je 28 godina od premijere 'Titanica': Pogledajte kako danas izgledaju glumci
PREMIJERA NA DANAŠNJI DAN

FOTO Prošlo je 28 godina od premijere 'Titanica': Pogledajte kako danas izgledaju glumci

U studenom davne 1997. snimljen je film o potopu 'Titanika' i jednoj od omiljenih filmskih ljubavnih priča. Nekih glumaca nažalost više nema s nama, a neki izgledaju potpuno drukčije. U galeriji pogledajte što se sve promijenilo u posljednjih 28 godina.
Selma zapaprila kandidatima: 'Imam platinastu karticu, što god da napravim, sigurna sam'
NAPETO U MASTERCHEFU

Selma zapaprila kandidatima: 'Imam platinastu karticu, što god da napravim, sigurna sam'

Atmosfera je vrlo brzo postala napeta jer je Selma dobila zadatak dodatno zakomplicirati stvari. Naime, žiri joj je kao vlasnici platinaste kartice odredio da zamijeni natjecatelje i njihove parove
Zvijezda serije 'Divlje pčele': Da, sličim Pedru Pascalu, ali da riješimo to jednom zauvijek...
SAMO UZ 24SATA

Zvijezda serije 'Divlje pčele': Da, sličim Pedru Pascalu, ali da riješimo to jednom zauvijek...

U PETAK NA KIOSCIMA Čitajte najbolji TV magazin u povijesti Hrvatske i saznajte sve što vam se nudi u tjednom televizijskom programu, kinima, streamingu, sapunicama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025