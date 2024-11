Petra Dugandžić podijelila što joj je suprug emotivno rekao: 'Ljudi su preslabi da nas slome'

Nakon što je javnost doznala da se domaća glumica Petra Dugandžić (48) udala za 26 godina mlađeg nogometaša iz Nigerije, Maka Noblea (22), reakcije javnosti bile su razne. Ona je sad na društvenim mrežama objavila poruku s kojom ju je Mak htio ohrabriti.

- Mak: Pusti brige i idi u krevet, ja sam s tobom, s tobom sam do samog kraja... Odmori se i mirno spavaj, probudi se i veseli se najboljem showu ove godine koji će se dogoditi 15.11.! Ljudi su preslabi da nas slome! Volim te - poručio joj je on, aludirajući na predstavu u kojoj će Petra uskoro igrati.

I dok jedni bezrezervno šalju čestitke, postoje i oni ljudi koji su ostavljali niz negativnih komentara. Petra se nedavno oglasila putem svog Instagram profila, zahvalila na lijepim čestitkama pa uputila nekoliko riječi hejterima.

- Van svake pameti, evo nisam dugo snimila story na Instagramu, ali sada imam razlog. Puno hvala svim obožavateljima koji su nam čestitali i poželjeli nam sreću, a puno hvala i svim hejterima. Sad mi je samo žao što prije nego sam objavila ovu priču o ljubavi u kojoj sam stvarno sretna, se nisam s nekim kladila da ćete reagirati na način na koji ste reagirali i što mi na Instagramu prestižete sa super gnjusnim komentarima, hvala vam na tome jer niste svjesni koliko mi s tim praktički i pomažete - poručila je putem Instagrama.

- Bili hejteri ili loveri, sve vas zovem u Scenoteku 15.11., to je bivša Vidra. Imam dio za lovere, a imam dio i za vas hejtere. Neće biti gađanja trulim voćem. Imam puno lijepih riječi za vas. Možda se vaša duša oplemeni i prihvatite biti empatični prema čovjeku pored sebe - zaključila je. Ona će 15. studenoga imati premijeru predstave 'Nikome ni riječi'.

Prema podacima Hrvatskog nogometnog saveza, glumičin suprug Noble ima 22 godine te trenutno igra za NK Dugopolje.

Foto: privatna arhiva

Dugandžić je za Story ispričala i kako su se upoznali prilikom njenog posjeta Africi.

- Putovala sam u svom aranžmanu, a on je bio na gostovanju sa svojim klubom na nogometnom turniru. Upoznali smo se i kratko družili. Ostali smo u kontaktu putem interneta, mobitelima, na daljinu, bilo je tu i mojih želja da se preselim u Afriku, što je i bio razlog zašto sam otišla na to putovanje. Htjela sam živjeti na obali i vidjeti bih li tamo mogla naći svoj novi dom - u Africi koja me cijeli život jako privlačila - ispričala je.

Foto: PROMO/IVAN GUDIĆ