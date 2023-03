Petra iz 'Braka na prvu' postala je službeno doktorica medicine: 'Bez štikli i sa štakom u ruci...'

Bravo, ponosi smo na tebe, pisali su fanovi ispod objave Petre Meštrić kada je objavila fotografiju na kojoj je pokazala da je službeno dobila dipolomu doktorice medicine.

Petru koju gledatelji ispred malih ekrana najbolje poznaju iz 'Braka na prvu' pohvalila se pratiteljima službenom titulom. Pozirala je s diplomom, a pokazala i kako je po nju došla sa štakom u ruci.

- Bez štikli i sa štakama - napisala je Petra na jednoj od fotografija,

Prisjetimo se, doktorica Petra je nedavno doživjela nezgodu.

- Dogodila se nezgoda. Bila sam nespretna, pala sam u kupaonici, ozlijedila sam koljeno i sad nosim longetu. Najzanimljivija su pitanja na ulici. Ljudi mi prilaze i u šali me pitaju je li mi to Dario napravio. Ne mogu da se ne nasmijem na to - rekla je za RTL.

Kada je objavila fotogafiju diplome, u komentarima su joj brojni čestitali, a među njima je bila i njena kuma iz showa, Olivera Matijević.

- Volim te. Znam koliko si se mučila. Zaslužila si. Bravo kumi - napisala je Olivera koju su gledatelji pratili u 'Gospodinu Savršenom'.

Petra je na InstaStoryju objasnila i da je ona diplomirala u srpnju, ali da je sada službeno dobila diplomu. Otkrila je i da u struci radi od studenog prošle godine.

